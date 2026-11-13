https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/yunanistanda-yakalanip-turkiyeye-getirilmisti-yeni-nesil-suc-orgutu-elebasi-sercan-sayal-adliyede-1110325246.html

Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede

Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti: Yeni nesil suç örgütü elebaşı Sercan Sayal adliyede

Sputnik Türkiye

Yunanistan'da yakalanarak dün İzmir'e getirilen "yeni nesil organize suç örgütü" elebaşı Sercan Sayal, adliyeye sevk edildi. 13.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-13T15:29+0300

2026-11-13T15:29+0300

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türki̇ye

i̇zmir

interpol

sercan sayal

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116 suçtan aranma kaydı bulunan Sercan Sayal, adliyeye sevk edildi.Kırmızı bültenle aranan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sayal, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinesinde, "tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sayal'ın yakalandığı Yunanistan'dan Türkiye'ye getirileceği bildirilmişti.Yapılan çalışmalarda, 116 suçtan ayrı ayrı aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, bir kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlenmiş, Sayal dün İzmir'e getirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260917/bassavcilik-acikladi-yeni-nesil-suc-orgutleriyle-irtibatli-67-supheli-tutuklandi-1108842340.html

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