https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-ic-guvenlik-bakani-mullin-irandan-kirli-bomba-tehditi-yok-1110437603.html

ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: İran'dan 'kirli bomba' tehditi yok

ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: İran'dan 'kirli bomba' tehditi yok

Sputnik Türkiye

ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, İran'ın ABD başkentini hedef alarak 'kirli bomba' kullanacağına yönelik yakın ve acil bir tehdit bulunmadığını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T23:38+0300

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ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD başkentine karşı 'kirli bomba' kullanmasına ilişkin yakın bir tehdit algılamadıklarını söyledi.Kongre oturumunda bir milletvekili, Mullin'e İran'ın 'kirli bomba' kullanma planı konusunda acil bir tehdit oluşturmadığı yönündeki görüşe katılıp katılmadığını sordu. Mullin ise soruya "Evet" yanıtını verdi.CNN, pazartesi günü ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İran'ın üst düzey ABD yetkililerine suikast düzenlemeyi planladığını ve bu amaçla 'kirli bomba' veya kimyasal silah kullanmayı öngördüğünü ileri sürmüştü.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu haberleri yalanlayarak iddiaların uydurma olduğunu ve ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de haberleri 'saçmalık' olarak nitelendirerek reddetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-cin-ve-irandan-ortak-aciklama-uaeanin-irandaki-denetimleri-ancak-saldirilarin-durmasiyla-1110437495.html

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