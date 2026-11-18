https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/abd-ic-guvenlik-bakani-mullin-irandan-kirli-bomba-tehditi-yok-1110437603.html
ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: İran'dan 'kirli bomba' tehditi yok
ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: İran'dan 'kirli bomba' tehditi yok
Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, İran'ın ABD başkentini hedef alarak 'kirli bomba' kullanacağına yönelik yakın ve acil bir tehdit bulunmadığını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T23:38+0300
2026-11-18T23:38+0300
2026-11-18T23:38+0300
dünya
abd
i̇smail bekayi
abbas arakçi
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110215607_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_18144275bc34641578f4a82a5f33fd9b.jpg
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD başkentine karşı 'kirli bomba' kullanmasına ilişkin yakın bir tehdit algılamadıklarını söyledi.Kongre oturumunda bir milletvekili, Mullin'e İran'ın 'kirli bomba' kullanma planı konusunda acil bir tehdit oluşturmadığı yönündeki görüşe katılıp katılmadığını sordu. Mullin ise soruya "Evet" yanıtını verdi.CNN, pazartesi günü ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İran'ın üst düzey ABD yetkililerine suikast düzenlemeyi planladığını ve bu amaçla 'kirli bomba' veya kimyasal silah kullanmayı öngördüğünü ileri sürmüştü.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu haberleri yalanlayarak iddiaların uydurma olduğunu ve ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de haberleri 'saçmalık' olarak nitelendirerek reddetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-cin-ve-irandan-ortak-aciklama-uaeanin-irandaki-denetimleri-ancak-saldirilarin-durmasiyla-1110437495.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/09/1110215607_350:0:2450:1575_1920x0_80_0_0_416a9e9ac45e153ebb8b9ed879199260.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇smail bekayi, abbas arakçi, i̇ran
abd, i̇smail bekayi, abbas arakçi, i̇ran
ABD İç Güvenlik Bakanı Mullin: İran'dan 'kirli bomba' tehditi yok
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, İran'ın ABD başkentini hedef alarak 'kirli bomba' kullanacağına yönelik yakın ve acil bir tehdit bulunmadığını açıkladı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin yaptığı açıklamada, İran'ın ABD başkentine karşı 'kirli bomba' kullanmasına ilişkin yakın bir tehdit algılamadıklarını söyledi.
Kongre oturumunda bir milletvekili, Mullin'e İran'ın 'kirli bomba' kullanma planı konusunda acil bir tehdit oluşturmadığı yönündeki görüşe katılıp katılmadığını sordu. Mullin ise soruya "Evet" yanıtını verdi.
CNN, pazartesi günü ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, İran'ın üst düzey ABD yetkililerine suikast düzenlemeyi planladığını ve bu amaçla 'kirli bomba' veya kimyasal silah kullanmayı öngördüğünü ileri sürmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, söz konusu haberleri yalanlayarak iddiaların uydurma olduğunu ve ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de haberleri 'saçmalık' olarak nitelendirerek reddetti.