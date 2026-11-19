https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/hgsde-yeni-sistem-hazirligi-anlik-izlenecek-1110451232.html

HGS'de yeni sistem hazırlığı: Anlık izlenecek

HGS'de yeni sistem hazırlığı: Anlık izlenecek

Sputnik Türkiye

HGS'de ihlalli geçiş sonrası ödeme yapılmasına rağmen dosyaların icraya kadar ilerlediği yönündeki şikayetler üzerine yeni bir sistem kurulması planlandı... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T11:45+0300

2026-11-19T11:45+0300

2026-11-19T11:45+0300

türki̇ye

hgs

hızlı geçiş sistemi (hgs)

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Köprü ve otoyol geçişlerinde HGS üzerinden yapılan ödemelerle ilgili artan şikayetlerin ardından yeni bir adım atıldı. Ödemelerin otoyol işletmecisi şirketler tarafından anlık takip edilmesini sağlayacak entegrasyon sistemi kurulması planlandı.Yeni sistemle, ihlalli geçiş sonrasında ödeme yapılmasına rağmen işlemlerin sistemde görünmemesi nedeniyle dosyaların avukata kadar uzanan sürecinin sonlandırılması hedefleniyor.HGS için entegrasyon sistemi kurulacakKarayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve otoyol işletmecisi şirketler katıldı.Toplantıda otoyollarda uygulanan geçiş sistemi ele alınırken işletmecilere, zamanında ödeme yapılmasına rağmen ödemelerin sistemde görünmediğine ilişkin şikayetler aktarıldı.Tarafların sistemdeki entegrasyon eksikliğine dikkat çekmesinin ardından entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Planlanan sistemle ödemelerin şirketlerin ilgili birimlerinde anlık olarak görünmesi sağlanacak.Ödeme yapıldığı halde icraya giden dosyalar gündeme geldiSon dönemde basın ve sosyal medyada HGS'deki yüksek ceza tutarları ile ihlalli geçişlerin ardından yaşanan sorunlar gündeme gelmişti.Bazı vatandaşların ihlalli geçiş sonrasında ödeme yaptığı ancak buna rağmen ilgili dosyaların icra sürecine kadar ilerlediği belirtilmişti.Kurulması planlanan yeni sistemle ihlalli geçiş sonrası ödemenin ilgili birimlerce anlık görülmesi ve dosyanın avukatla takip aşamasına kadar ilerlemesinin önlenmesi hedefleniyor.HGS şikayetleri neden arttı?Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS ile ilgili şikayetlerdeki artışın sorgulama sisteminde yapılan değişiklikten kaynaklandığını açıklamıştı.Önceki sistemde kullanıcılar, plaka bilgisini girerek herhangi bir araca ait geçiş bilgilerini ayrıntılı şekilde görüntüleyebiliyordu. Aracın hangi gişeden, hangi tarihte ve saatte geçtiği sorgulama ekranında görülebiliyordu.Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan başvurunun ardından bu uygulama kaldırıldı. Yeni sistemde sorgulamalar yalnızca e-Devlet üzerinden yapılabiliyor ve plakaya yetkilendirilmiş kişiler geçiş bilgilerine ulaşabiliyor.Uraloğlu, alışılmış sorgulama sisteminin değişmesinin ardından şikayetlerin arttığını belirtmişti.HGS'de ihlalli geçiş cezası nasıl işliyor?Bakan Uraloğlu, HGS'de ihlalli geçiş sürecinin nasıl işlediğine ilişkin de bilgi verdi.HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini belirten Uraloğlu, sistemde yapay zekadan da destek alındığını ve hatalı işlemlerin geriye dönük olarak iptal edildiğini aktardı.İhlalli geçiş yapan sürücüler, ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yaptıklarında ceza ödemiyor.Uraloğlu, sonraki aşamaları ise şöyle anlattı:"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu.46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz.Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."İlk 15 günde ödeme yapılırsa ceza uygulanmıyorBuna göre HGS ihlalli geçiş sonrasında ilk 15 gün içinde eksik bakiyenin tamamlanması halinde ceza uygulanmıyor. 15'inci günden 45'inci güne kadar ödeme yapılması durumunda bir kat ceza uygulanıyor.46'ncı günden sonra ise tebligat aşamasına geçiliyor. Tebligata rağmen ödeme işlemi yapılmaması durumunda dosya avukatla takip sürecine kadar ilerleyebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fon-dosyasi-buyuyor-eski-bddk-ve-merkez-bankasi-baskani-sahap-kavciogluna-yurt-disi-cikis-yasagi-1110450482.html

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hgs, hızlı geçiş sistemi (hgs), abdulkadir uraloğlu, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı