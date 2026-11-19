https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/hatayda-saganak-yagis-hayati-felc-etti-alt-gecidi-su-basti-araclar-yolda-kaldi--1110449795.html
Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı
Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı
Sputnik Türkiye
Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda kaldı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T10:59+0300
2026-11-19T10:59+0300
2026-11-19T10:59+0300
türki̇ye
hatay
sağanak yağış
su baskını
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Hatay Antakya'da gece başlayan sağanak yağış sabah etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar yollarda kaldı. Gece başladı sabah etkisini artırdıİlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-selden-etkilenenlerin-su-faturalarina-erteleme-ve-taksit-imkani-verildi-1110435309.html
türki̇ye
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hatay, sağanak yağış, su baskını
hatay, sağanak yağış, su baskını
Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı
Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda kaldı.
Hatay Antakya'da gece başlayan sağanak yağış sabah etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar yollarda kaldı.
Gece başladı sabah etkisini artırdı
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.