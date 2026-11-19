https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/hatayda-saganak-yagis-hayati-felc-etti-alt-gecidi-su-basti-araclar-yolda-kaldi--1110449795.html

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı

Hatay'da sağanak yağış hayatı felç etti: Alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı

Sputnik Türkiye

Hatay'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda kaldı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T10:59+0300

2026-11-19T10:59+0300

2026-11-19T10:59+0300

türki̇ye

hatay

sağanak yağış

su baskını

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Hatay Antakya'da gece başlayan sağanak yağış sabah etkisini artırdı. Cadde ve sokaklar su altında kalırken araçlar yollarda kaldı. Gece başladı sabah etkisini artırdıİlçede gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Habib-i Neccar Kavşağı alt geçidi, su birikintileri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçların kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.Sağanaktan etkilenen bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-selden-etkilenenlerin-su-faturalarina-erteleme-ve-taksit-imkani-verildi-1110435309.html

türki̇ye

hatay

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hatay, sağanak yağış, su baskını