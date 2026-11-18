https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-selden-etkilenenlerin-su-faturalarina-erteleme-ve-taksit-imkani-verildi-1110435309.html

İstanbul'da selden etkilenenlerin su faturalarına erteleme ve taksit imkanı verildi

İstanbul'da selden etkilenenlerin su faturalarına erteleme ve taksit imkanı verildi

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi'nde alınan kararla İstanbul'da 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağıştan etkilenenlerin ekim ayı İSKİ su faturalarına ödeme kolaylığı getirildi. Oy... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T21:14+0300

2026-11-18T21:14+0300

2026-11-18T21:14+0300

türki̇ye

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

saraçhane

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağışlardan etkilenen abonelerin ekim ayı su faturalarının 4 ay ertelenmesi ya da 6 eşit taksitle ödenmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda, afet bölgesindeki abonelere ödeme kolaylığı sağlanmasını içeren gündem maddesi ele alındı.Kimler yararlanabilecek ve şartlar neler?Kabul edilen düzenleme, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında yaşanan sel ve su baskınlarından etkilendiği resmi kurumlarca tespit edilen aboneleri kapsıyor. Ekim ayı dönemine ait ödenmemiş su ve atık su faturalarını kapsayan uygulamada, borçların anapara tutarları korunarak vatandaşlara iki farklı seçenek sunuluyor:Meclis üyelerinin oylamasına sunulan teklif tüm partilerin ortak kararıyla oy birliğiyle yasalaştı.

türki̇ye

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane