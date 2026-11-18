https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-selden-etkilenenlerin-su-faturalarina-erteleme-ve-taksit-imkani-verildi-1110435309.html
İstanbul'da selden etkilenenlerin su faturalarına erteleme ve taksit imkanı verildi
İstanbul'da selden etkilenenlerin su faturalarına erteleme ve taksit imkanı verildi
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi'nde alınan kararla İstanbul'da 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağıştan etkilenenlerin ekim ayı İSKİ su faturalarına ödeme kolaylığı getirildi. Oy... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T21:14+0300
2026-11-18T21:14+0300
2026-11-18T21:14+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
saraçhane
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağışlardan etkilenen abonelerin ekim ayı su faturalarının 4 ay ertelenmesi ya da 6 eşit taksitle ödenmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda, afet bölgesindeki abonelere ödeme kolaylığı sağlanmasını içeren gündem maddesi ele alındı.Kimler yararlanabilecek ve şartlar neler?Kabul edilen düzenleme, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında yaşanan sel ve su baskınlarından etkilendiği resmi kurumlarca tespit edilen aboneleri kapsıyor. Ekim ayı dönemine ait ödenmemiş su ve atık su faturalarını kapsayan uygulamada, borçların anapara tutarları korunarak vatandaşlara iki farklı seçenek sunuluyor:Meclis üyelerinin oylamasına sunulan teklif tüm partilerin ortak kararıyla oy birliğiyle yasalaştı.
türki̇ye
saraçhane
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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane
İstanbul'da selden etkilenenlerin su faturalarına erteleme ve taksit imkanı verildi
İBB Meclisi'nde alınan kararla İstanbul'da 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağıştan etkilenenlerin ekim ayı İSKİ su faturalarına ödeme kolaylığı getirildi. Oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeye göre sel mağdurları, faturalarını gecikme zammı olmadan 4 ay erteleyebilecek veya vade farksız 6 taksitle ödeyebilecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu, 13-18 Ekim tarihlerindeki yoğun yağışlardan etkilenen abonelerin ekim ayı su faturalarının 4 ay ertelenmesi ya da 6 eşit taksitle ödenmesi yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturum kapsamında toplanan İSKİ Genel Kurulu'nda, afet bölgesindeki abonelere ödeme kolaylığı sağlanmasını içeren gündem maddesi ele alındı.
Kimler yararlanabilecek ve şartlar neler?
Kabul edilen düzenleme, 13-18 Ekim 2026 tarihleri arasında yaşanan sel ve su baskınlarından etkilendiği resmi kurumlarca tespit edilen aboneleri kapsıyor. Ekim ayı dönemine ait ödenmemiş su ve atık su faturalarını kapsayan uygulamada, borçların anapara tutarları korunarak vatandaşlara iki farklı seçenek sunuluyor:
4 ay erteleme:
Ödenmemiş faturaların son ödeme tarihleri 4 ay süreyle ileriye atılacak ve bu zaman diliminde herhangi bir gecikme zammı uygulanmayacak.
6 taksit imkanı:
Fatura borçları, herhangi bir vade farkı eklenmeksizin 6 eşit taksit halinde tahsil edilecek.
Meclis üyelerinin oylamasına sunulan teklif tüm partilerin ortak kararıyla oy birliğiyle yasalaştı.