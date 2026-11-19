“Ekim ayında bütçe harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artarken vergi gelirlerindeki artış yüzde 16’da kaldı. Buna karşılık faiz giderleri yüzde 91 artarak 301 milyar liraya ulaştı. Ekimde bütçe açığı 481 milyar lira oldu. Faiz dışı açık da aynı ayda yüzde 173 arttı. Yılın ilk on ayındaki bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 2,2 trilyon liraya yaklaştı. Bu tablo, yıl sonu açık hedefinin tutturulmasını zorlaştırıyor.

Peki, vergi gelirlerindeki artış neden yavaşlıyor? Özellikle KDV ve ÖTV tahsilatına bakmak gerekiyor. İnsanlar alışverişi kıstığında KDV tahsilatı da yavaşlıyor. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle daha az benzin ya da motorin alındığında, akaryakıttan tahsil edilen ÖTV de bundan etkileniyor. Bana göre bu tablo, hanelerin harcamalarını kıstığını ve ekonomideki durgunluğun yaygınlaştığını gösteriyor.

Asıl artış gelir vergisinde. Kurumlar vergisi eksiye düşmüş. Yani büyük bankaların, holdinglerin ödediği vergilerde eksiye düşüş söz konusu. Dolaylı vergilerde yavaşlama söz konusu. Ama gelir vergisinde Ekim ayında 398 milyar liralık gelir vergisi tahsilatı olmuş. Bu 398 milyar liranın 393 milyar lirasını ücretliler, çalışanlar, bordrolular ödemiş. Yani neredeyse gelir vergisinin yüzde 95-97'si daha maaşı cebine girmeden maaşından, ücretinden gelir vergisi kesilen çalışanlar, ücretliler tarafından ödenmiş. Bu da biraz vahim bir tablo diyebiliriz. Neredeyse bütçenin yükünü, vergilerin yükünü ücretliler, çalışanlar taşıyor.

Peki, yılın ilk on ayında faize ne kadar ödendi? 2 trilyon 600 milyar lira. Yani bütçeden harcanan her 100 liranın yaklaşık 16 lirası faize gitti. Kamu-özel iş birliği kapsamında yapılan şehir hastaneleri, otoyollar ve köprüler için verilen uzun vadeli garantiler nedeniyle bütçeden yapılan ödemeleri de göz ardı etmemek gerekiyor.

Bir başka dikkat çekici rakam da tahakkuk ettiği hâlde tahsil edilemeyen vergi ve cezalar. Bu alacakların toplamı 5,5 trilyon lira. Bu tutar, ilk on aylık bütçe açığının iki katından fazla. Elbette bu rakamın tamamının aynı dönemde tahsil edilebileceğini varsayamayız. Ama şu soru ortada: Vergi ve cezaların ne kadarı ödeme gücü olmadığı için, ne kadarı başka nedenlerle tahsil edilemiyor? Bütçenin gelir tarafını değerlendirirken buna da bakmak gerekiyor.”