https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/dmitriyev-putin-ve-trump-ukrayna-krizinin-bariscil-cozumunden-yana-1110445075.html

Dmitriyev: Putin ve Trump, Ukrayna krizinin barışçıl çözümünden yana

Dmitriyev: Putin ve Trump, Ukrayna krizinin barışçıl çözümünden yana

Sputnik Türkiye

Rusya Özel Temsilcisi Dmitriyev, Çin’in Şenzen kentinde bir araya gelen Rusya ve ABD liderlerinin Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne odaklandığını belirtti. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T09:11+0300

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Rusya'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Şenzen’de gerçekleşen ikili görüşmeye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.Dmitriyev, iki lider arasındaki temasların büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Başkan Putin ile Başkan Trump arasındaki diyalog şüphesiz çok önemli. Her iki lider de Ukrayna ihtilafının barışçıl yolla çözümünden yana" ifadelerini kullandı.Avrupa'dakiler dahil olmak üzere bazı çevrelerin bu sürece engel olmaya çalıştığını kaydeden Dmitriyev, "Ancak bu diyalog son derece kritik ve tüm dünya bu görüşmeleri yakından takip ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html

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rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, avrupa, ukrayna krizi