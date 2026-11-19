https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/fransiz-analist-paris-kamuoyunu-rusya-ile-dogrudan-catismaya-hazirliyor-olabilir-1110475067.html

Fransız analist: Paris, kamuoyunu Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlıyor olabilir

Fransız analist: Paris, kamuoyunu Rusya ile doğrudan çatışmaya hazırlıyor olabilir

Sputnik Türkiye

Fransız analist Pierre-Antoine Plaquevent, Fransa’nın Ukrayna’daki askeri varlığına ilişkin tutum değişikliğinin, kamuoyunu ülkenin çatışmaya doğrudan dahil... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T20:53+0300

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emmanuel macron

askeri varlık

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, Paris’in aylarca Ukrayna cephesinde herhangi bir askeri varlığı bulunduğunu reddetmesine rağmen, Fransız eğitmenlerin Ukrayna’daki varlığını “doğal” olarak nitelendirmişti. Paris’in bu tutum değişikliğini Sputnik Afrika’ya değerlendiren Plaquevent, Fransız halkının çoğunluğunun Ukrayna’daki savaşa doğrudan katılıma karşı olması nedeniyle bu tür bir faaliyetin gizli tutulduğunu söyledi.Bilginin şimdi açıklanmasına ilişkin iki ihtimal bulunduğunu belirten Plaquevent, bunlardan ilkinin Fransız kamuoyunu “küçük adımlar stratejisiyle” Rusya ile doğrudan çatışmanın kaçınılmaz olduğu düşüncesine hazırlamak olduğunu ifade etti.Plaquevent, ikinci ihtimalin ise ordu veya diğer devlet yapıları içindeki bazı kişilerin, kamuoyunu bilgilendirmek ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa’yı çatışmaya çekme girişimlerini engellemek amacıyla bilgiyi sızdırmış olabileceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fransa-ukraynada-askeri-gorevler-yuruten-bir-yapinin-varligini-dogruladi-1110406799.html

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fransa, ukrayna, paris, rusya, fransa dışişleri bakanlığı, emmanuel macron, askeri varlık