https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/fransa-ukraynada-askeri-gorevler-yuruten-bir-yapinin-varligini-dogruladi-1110406799.html
Fransa, Ukrayna’da askeri görevler yürüten bir yapının varlığını doğruladı
Fransa, Ukrayna’da askeri görevler yürüten bir yapının varlığını doğruladı
Sputnik Türkiye
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı nezdindeki Bakan Alice Rufo, Ukrayna’da eğitim, bakım ve onarım faaliyetleri yürüten Fransız askeri koordinasyon yapısının... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T19:23+0300
2026-11-17T19:23+0300
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Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı nezdindeki Bakan Alice Rufo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da Fransız askeri personelinin görev yaptığı bir koordinasyon yapısının bulunduğunu açıkladı.Rufo, söz konusu yapının savunma misyonuyla yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek, “Ukrayna’da ihtiyaçlara göre hedefli eğitimlerin düzenlenmesini, ayrıca ekipmanların bakım ve onarımının yapılmasını sağlayan bir koordinasyon yapısı bulunuyor” dedi.Yapıda görev alan personel sayısının son derece sınırlı olduğunu savunan Rufo, Fransa’nın çatışmaya doğrudan katıldığını söylemenin “saçma” olduğunu ve askerlerin muharebelere katılma niyetinin bulunmadığını öne sürdü.Fransız RFI radyosu ise daha önce “Volonte” adlı yapının birkaç aydır Ukrayna’da gizli faaliyet yürüttüğünü aktarmıştı. RFI'ye göre askerler, 2023’ten bu yana Polonya’da konuşlu başka bir misyonun koruması altında Ukrayna’ya gönderildi. Askerlerden, görev yerlerini gizli tutmak amacıyla Polonya’ya gittiklerini söylemeleri istendi.RFI, Fransa Anayasası’nın bu tür görevlendirmelerin milletvekilleri ve senatörlere bildirilmesini zorunlu kılmasına rağmen parlamentonun askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda bilgilendirilmediğini belirtti.Rusya’nın Paris Büyükelçiliği ise Fransız askerlerinin Ukrayna’daki varlığını “gerilimin yeni bir aşaması” olarak nitelendirdi. Büyükelçilik, bu durumun barışçıl çözümü engellediğini ve nükleer güçler arasında doğrudan çatışma riski taşıdığını belirterek, yabancı askeri birliklerin Rus ordusu açısından “meşru hedef” haline geleceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/lavrov-natonun-girdigi-hicbir-yerde-iyi-bir-sey-yasanmadi-1110394636.html
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fransa, ukrayna, polonya, avrupa, rfi
Fransa, Ukrayna’da askeri görevler yürüten bir yapının varlığını doğruladı
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı nezdindeki Bakan Alice Rufo, Ukrayna’da eğitim, bakım ve onarım faaliyetleri yürüten Fransız askeri koordinasyon yapısının bulunduğunu kabul etti.
Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı nezdindeki Bakan Alice Rufo, parlamentoda yaptığı konuşmada, Ukrayna’da Fransız askeri personelinin görev yaptığı bir koordinasyon yapısının bulunduğunu açıkladı.
Rufo, söz konusu yapının savunma misyonuyla yakın işbirliği içinde çalıştığını belirterek, “Ukrayna’da ihtiyaçlara göre hedefli eğitimlerin düzenlenmesini, ayrıca ekipmanların bakım ve onarımının yapılmasını sağlayan bir koordinasyon yapısı bulunuyor” dedi.
Yapıda görev alan personel sayısının son derece sınırlı olduğunu savunan Rufo, Fransa’nın çatışmaya doğrudan katıldığını söylemenin “saçma” olduğunu ve askerlerin muharebelere katılma niyetinin bulunmadığını öne sürdü.
Fransız RFI radyosu ise daha önce “Volonte” adlı yapının birkaç aydır Ukrayna’da gizli faaliyet yürüttüğünü aktarmıştı. RFI'ye göre askerler, 2023’ten bu yana Polonya’da konuşlu başka bir misyonun koruması altında Ukrayna’ya gönderildi. Askerlerden, görev yerlerini gizli tutmak amacıyla Polonya’ya gittiklerini söylemeleri istendi.
RFI, Fransa Anayasası’nın bu tür görevlendirmelerin milletvekilleri ve senatörlere bildirilmesini zorunlu kılmasına rağmen parlamentonun askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda bilgilendirilmediğini belirtti.
Rusya’nın Paris Büyükelçiliği ise Fransız askerlerinin Ukrayna’daki varlığını “gerilimin yeni bir aşaması” olarak nitelendirdi. Büyükelçilik, bu durumun barışçıl çözümü engellediğini ve nükleer güçler arasında doğrudan çatışma riski taşıdığını belirterek, yabancı askeri birliklerin Rus ordusu açısından “meşru hedef” haline geleceğini kaydetti.