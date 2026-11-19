https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/eski-bir-dolaptan-servet-cikti-40-yillik-sir-tam-250-milyon-lira-etti-1110443741.html

Eski bir dolaptan servet çıktı: 40 yıllık sır, tam 250 milyon lira etti

Eski bir dolaptan servet çıktı: 40 yıllık sır, tam 250 milyon lira etti

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde bir evin dolabında yaklaşık 40 yıl boyunca saklanan tablo, Christie's müzayede evinde 4,87 milyon dolara satıldı. Ünlü ressam Georgia... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T08:04+0300

2026-11-19T08:04+0300

2026-11-19T08:04+0300

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ABD'nin New York kentinde, yaklaşık 40 yıldır bir evin dolabında saklanan ve sanat dünyasında kayıp olduğu düşünülen bir tablo, müzayedede yaklaşık 4,87 milyon dolara alıcı buldu. Amerikalı ressam Georgia O'Keeffe'ye ait eser, 17 Kasım 2026 Salı günü Christie's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada satıldı.1930 yılında yapılan "Near Abiquiu, New Mexico I" (New Mexico, Abiquiu Yakınlarında I) adlı manzara resmi, Manhattan'ın East Village semtindeki bir apartman dairesinde, paltoların arkasına gizlenmiş ahşap bir kutunun içinde ortaya çıkarıldı.Sanat tarihçilerinin onlarca yıldır izini süremediği tablonun varlığı, daha önce yalnızca 1931 yılında çekilmiş bir fotoğraf sayesinde biliniyordu. Eserin yeniden bulunması, Amerikan modern sanatının önemli isimlerinden O'Keeffe'nin çalışmalarına ilişkin dikkat çekici bir boşluğu doldurdu.Annesi 3 bin 800 dolara almıştı, milyonlara satıldıTablonun hikayesi 1963 yılına uzanıyor. Eser, New York'taki The Downtown Gallery adlı sanat galerisinden 3 bin 800 dolara satın alındı.Tabloyu satın alan kadın, eseri yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızına hediye etti. Genç kadın tabloyu Manhattan'daki evinin duvarına astı ve 20 yılı aşkın süre boyunca sergiledi.Ancak 1980'lerin ortalarında yaşanan bir olay, tablonun kaderini değiştirdi.Evin sahibi, konuklarından birinin tabloyu alışılmadık derecede dikkatli incelediğini fark etti. Eserin güvenliğinden endişelenen kadın, değerli resmi duvardan indirerek saklamaya karar verdi.Böylece tablo, yaklaşık 40 yıl sürecek bir gizliliğe gömüldü.Yıllar sonra yeğenine söylediği söz her şeyi değiştirdiSanat dünyasında kayıp olarak değerlendirilen tablo, yıllar sonra ev sahibinin yeğeniyle yaptığı sıradan bir konuşma sayesinde yeniden gündeme geldi.İleri yaştaki kadın, yeğenine evindeki sanat eserlerinden söz ederken dolapta bir Georgia O'Keeffe tablosu bulunduğunu söyledi.Yeğeninin dolabı araştırmasıyla birlikte, onlarca paltonun arkasına gizlenmiş eski bir ahşap kutu bulundu. Kutunun içinden çıkan manzara resminin arkasında ise ressamın kendine özgü "OK" baş harflerini taşıyan yıldız biçimli imzası yer alıyordu.2026 yılında kutusundan çıkarılarak incelenen eser, uzmanlar tarafından değerlendirildi. Tablonun sahibi olan kadın ise kısa süre önce yaşamını yitirdi.Ailenin Christie's ile iletişime geçmesiyle, yaklaşık 40 yıldır gözlerden uzak tutulan eser yeniden sanat piyasasının gündemine taşındı.3 milyon dolar bekleniyordu, yaklaşık 5 milyona satıldıChristie's, tablo için başlangıçta yaklaşık 3 milyon dolarlık bir değer öngördü. Müzayede öncesinde ise tahmin aralığı 3 ila 5 milyon dolar olarak güncellendi.17 Kasım'da New York'ta düzenlenen 20. Yüzyıl Sanatı Akşam Müzayedesi'nde tablo, yaklaşık 4,87 milyon dolara alıcı buldu. Eserin yeni sahibinin kimliği açıklanmadı.Tablonun 1963 yılındaki 3 bin 800 dolarlık alış fiyatıyla müzayede satış bedeli karşılaştırıldığında, nominal değerinin yaklaşık 1.280 katına ulaştığı görülüyor. Bu karşılaştırma enflasyon veya diğer maliyetler hesaba katılmadan yapılıyor.Kayıp tablonun sanat tarihi açısından önemi ne?"Near Abiquiu, New Mexico I", Georgia O'Keeffe'nin ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletinden esinlenerek yaptığı erken dönem manzara resimlerinden biri.1930 tarihli eser, New Mexico'nun kuzeyindeki Lobo Peak çevresini betimliyor. Christie's uzmanlarına göre tablo, sanatçının aynı manzarayı konu alan üç eserlik dizisinin ilk çalışması olabilir.Dizideki ikinci tablo New York Metropolitan Sanat Müzesinin koleksiyonunda bulunuyor. Üçüncü eser ise daha önce ünlü Rockefeller ailesinin koleksiyonunda yer almıştı.Yıllarca kayıp olduğu düşünülen ilk tablonun ortaya çıkması, sanat tarihçilerinin O'Keeffe'nin aynı manzarayı farklı dönemlerde nasıl yorumladığını karşılaştırmasına olanak sağlıyor.Georgia O'Keeffe kimdir?Georgia O'Keeffe (1887-1986), Amerikan modernizminin en tanınmış ressamlarından biri olarak kabul ediliyor.Özellikle büyük ölçekli çiçek resimleri, New York gökdelenleri, çöl manzaraları ve soyut doğa betimlemeleriyle tanınan sanatçı, 20. yüzyıl Amerikan resim sanatında önemli bir yere sahip.O'Keeffe, 1929 yılında ilk kez ziyaret ettiği New Mexico'nun doğal manzaralarından derinden etkilendi. 1949'da bölgeye kalıcı olarak yerleşen sanatçı, yaşamının sonraki dönemlerinde de bu coğrafyayı resmetmeyi sürdürdü.Christie's Amerikan Sanatı Direktörü Tylee Abbott, kayıp eserin yeniden ortaya çıkarılmasını, sanat piyasasında nadir karşılaşılan ve sanat tarihi açısından büyük önem taşıyan bir keşif olarak değerlendirdi.Yaklaşık 40 yıl boyunca bir apartman dairesinin dolabında saklanan tablo, böylece hem sanat tarihi kayıtlarındaki yerini yeniden kazandı hem de milyonlarca dolarlık satış fiyatıyla uluslararası sanat piyasasının gündemine taşındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/misirda-binlerce-yillik-sir-aciga-cikti-altin-dillerle-tabuta-konumus-yuzlerce-kisinin-mezari-1110440499.html

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