https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/antalya-ve-tekirdag-belediyeleri-ak-partiye-gecti-rozetlerini-erdogan-takti-1110459835.html

Antalya, Beyoğlu ve Tekirdağ AK Parti'ye geçti: Rozetlerini Erdoğan taktı

Antalya, Beyoğlu ve Tekirdağ AK Parti'ye geçti: Rozetlerini Erdoğan taktı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ, Beyoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri AK Parti'ye geçti. 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T14:44+0300

2026-11-19T14:44+0300

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türki̇ye

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tekirdağ

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yeni parti

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istifa

büşra özdemir

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı. İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu da AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında yer aldı. Rozetlerini de Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Yine Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran da AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı. Adana Yumurtalık Belediyesi Başkanı Erdinç Altınok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve İYİ Parti'den istifa eden Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, AK Parti'ye katıldı. Yeni Parti'den istifa etmiştiTekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, 7 Kasım 2026 tarihinde sosyal medya hesabında yayınladığı “Koltuk hesabı için siyaset yapmadığını, hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesine girmediğini” belirterek, "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda." mesajıyla Yeni Parti'den istifa etmişti. İlçe Belediye Başkanları da katıldı Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Demre Belediye Başkanı Fahri Duran' da CHP'dan istifa ederek AK Parti'ye geçen isimler arasında yer aldı.

türki̇ye

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tekirdağ

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antalya, tekirdağ, beyoğlu, ak parti, yeni parti, chp, candan yüceer, istifa, büşra özdemir