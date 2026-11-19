https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/elon-musk-cumhuriyetcilerin-secim-yenilgisinin-ardindan-gemiyi-terk-ediyor-ben-maga-degilim-1110441682.html

Elon Musk, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından gemiyi terk ediyor: Ben MAGA değilim, akılsızlık ettim

Elon Musk, Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinin ardından gemiyi terk ediyor: Ben MAGA değilim, akılsızlık ettim

Sputnik Türkiye

ABD'de Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerinde uğradığı yenilginin ardından Elon Musk'tan dikkat çekici açıklamalar geldi. Donald Trump'ın partisini... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T07:43+0300

2026-11-19T07:43+0300

2026-11-19T07:43+0300

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen 2026 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi adaylara verdiği yüz milyonlarca dolarlık desteğin ardından pişmanlık duyduğunu açıkladı. Seçimlerin en büyük bireysel bağışçılarından biri olan Musk, harcadığı 446 milyon doların beklediği siyasi sonuçları getirmediğini söyledi.Musk, 18 Kasım Çarşamba günü New York Times DealBook Zirvesi'ne çevrim içi katılarak gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu Demokratlara kaptırmasının ardından yaptığı değerlendirmede, seçim kampanyasına ayırdığı devasa bütçeyi sorguladı.Milyarder iş insanı, "Bu kadar çok para harcayıp karşılığında pek bir şey alamadığım için kendimi oldukça akılsız hissediyorum" ifadelerini kullandı. Musk, seçim harcamaları sayesinde Cumhuriyetçilerin daha büyük kayıplar yaşamamış olabileceğini de savundu.Elon Musk'tan dikkat çeken çıkış: "Ben MAGA değilim"Musk'ın açıklamalarında yalnızca seçim harcamaları değil, Donald Trump'ın siyasi hareketiyle ilişkisi de öne çıktı.Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerindeki en önemli mali destekçilerinden biri olan Musk, kendisini Cumhuriyetçi Parti'nin politikalarına koşulsuz bağlı bir isim olarak tanımlamadığını belirtti."Ben MAGA değilim" diyen Musk, Trump'ın "Make America Great Again" (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) sloganıyla özdeşleşen siyasi hareket hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:"MAGA'nın ne anlama geldiğinden tam emin değilim. Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa bende kesinlikle böyle bir durum yok."Musk'ın sözleri, 2024 seçim kampanyasında kendisini "Dark MAGA" olarak tanıtmasının ardından siyasi konumuna ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.Trump'ın en büyük destekçilerindendi, hükümette görev bile aldıElon Musk, Donald Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynayan mali destekçiler arasında bulunuyordu. Musk'ın siyasi faaliyetleri, Trump'ın ikinci döneminde federal yönetimde üstlendiği görevle daha da görünür hâle geldi.Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün ardından bir süre özel hükümet çalışanı ve başkanın kıdemli danışmanı olarak görev yapan Musk, kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışmalarına liderlik etti.Daha sonra hükümetteki görevinden ayrılan Musk, Trump yönetimiyle temaslarını sürdürdü. Ekim 2026'da Pentagon tarafından savaş teknolojilerinin geleceğine odaklanan Meridian Projesi'nin eş liderliğine getirildiği bildirildi.Ancak Musk'ın Cumhuriyetçi adaylara sağladığı geniş çaplı mali destek, Kasım 2026 seçimlerinde beklediği sonucu vermedi.Teksas'ta milyonlarca dolarlık destek de sonucu değiştirmediMusk'ın seçim kampanyasında en fazla önem verdiği eyaletlerden biri, Tesla ve SpaceX'in önemli operasyonlarına ev sahipliği yapan Teksas oldu.Demokrat aday James Talarico, Cumhuriyetçi Ken Paxton'ı mağlup ederek Teksas'ın ABD Senatosundaki koltuğunu kazandı. BBC'nin aktardığına göre Musk, Paxton'ın seçim kampanyasını desteklemek için en az 45 milyon dolar harcadı.Eyalette Cumhuriyetçiler yalnızca Senato yarışını değil, valilik seçimini de kaybetti. Demokrat Gina Hinojosa, uzun yıllardır Teksas'ı yöneten Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı mağlup ederek eyaletteki otuz yılı aşkın Cumhuriyetçi valilik dönemine son verdMusk'tan Demokrat valiye şaşırtıcı mesajCumhuriyetçi adaylara büyük miktarlarda bağış yapmasına rağmen Musk, Teksas'ın yeni seçilen Demokrat Valisi Gina Hinojosa hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.Musk, Hinojosa'nın "oldukça ılımlı" bir yönetim sergileyeceğine inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Musk'ın açıklamaları, siyasi açıdan desteklediği adayların yenilgisinin ardından Teksas'ın yeni yönetimiyle ilişkilerine dair dikkat çekici bir mesaj olarak değerlendirildi.Demokratların zaferi Musk'ın şirketlerini nasıl etkileyecek?2026 ABD ara seçimlerinde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kazanması, Musk'ın şirketlerinin federal yönetimle ilişkileri açısından da önem taşıyor.Demokrat milletvekilleri, özellikle teknoloji şirketlerinin kamu ihaleleri, veri merkezleri ve devletle ticari ilişkilerinin daha sıkı denetlenmesini savunuyor.Demokratların gündemindeki başlıklardan biri de SpaceX'in federal hükümetten aldığı sözleşmeler. Bazı Demokrat milletvekilleri, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar dolarlık yeni kamu ihalesi kazandığı belirtilen şirketin faaliyetlerinin incelenmesini istiyor.Georgia'da ise yeni yönetimin veri merkezlerinin genişlemesi ve bu yatırımlara sağlanan vergi avantajlarını yeniden değerlendirmesi gündemde.Ancak bu girişimlerin hangi yasal düzenlemelere dönüşeceği ve Musk'ın şirketleri üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz kesinleşmiş değil.Trump için yeni dönem, Musk için siyasi hesaplaşmaDonald Trump, ikinci başkanlık döneminin kalan iki yılında Kongre'nin her iki kanadında Demokrat çoğunlukla karşı karşıya kalacak.Demokratlar, seçimlerin ardından hayat pahalılığı, kamu harcamaları ve yönetimin hesap verebilirliği gibi başlıklara odaklanacaklarını açıkladı. Yeni Kongre aritmetiğinin, Trump yönetimi ile yasama organı arasındaki siyasi gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.Musk açısından ise seçim sonuçları, büyük mali kaynakların siyasi başarıyı garanti etmediğini gösteren bir deneyime dönüştü.2024'te Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen, ardından Beyaz Saray yönetiminde görev alan Musk, 2026'da Cumhuriyetçi adaylara yaptığı 446 milyon dolarlık harcamanın ardından siyasi konumunu yeniden tarif etti.Bununla birlikte "Ben MAGA değilim" açıklaması, Trump ile tüm ilişkilerini sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Musk'ın yönetimle temasları ve kamu projelerindeki rolü devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abd-rusya-ve-cin-tarihlerinde-ilk-defa-masaya-oturuyor-trump-ile-putin-cinde-gerceklesen-apecte-1110442163.html

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