https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/dunya-havacilik-tarihinde-bir-ilk-insansiz-savas-ucagi-kizilelma-envantere-girdi-1110471955.html

Dünya havacılık tarihinde bir ilk: İnsansız savaş uçağı KIZILELMA envantere girdi

Dünya havacılık tarihinde bir ilk: İnsansız savaş uçağı KIZILELMA envantere girdi

Sputnik Türkiye

Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlamasının ardından güvenlik... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T18:31+0300

2026-11-19T18:31+0300

2026-11-19T18:31+0300

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Baykar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girdiğini ve 3 platformun güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 yıl önce kurulan hayalin gerçeğe dönüştüğü belirtilerek, KIZILELMA'nın dünya havacılık tarihinde ilklere imza attığı ve çok sayıda testi başarıyla tamamladığı ifade edildi. 3 KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesiyle Türkiye, insansız savaş uçağını envanterine alan dünyadaki ilk ülke oldu.Cumhuriyet'in 100. yılından önce ilk uçuşunu yaptıKavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021'de kamuoyuna tanıtılan KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi. 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirerek 2023 için belirlenen hedefi öne çekti.24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracının yakın kol uçuşunu gerçekleştiren KIZILELMA, TEKNOFEST İstanbul'da da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile halka açık kol uçuşları yaptı.Hava-hava muharebesinde önemli başarılar elde ettiKIZILELMA, 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin entegrasyonuyla yeni bir aşamaya geçti.29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte, ASELSAN'ın MURAD AESA radarıyla tespit edilen jet motorlu hedef uçak, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle vuruldu. KIZILELMA, bu testle görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu hedefi vuran ilk insansız savaş uçağı oldu.27 Aralık 2025'te iki KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisiyle yakın kol uçuşu gerçekleştirmesi, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.Süpersonik füze ve dahili mühimmat yuvası testleriKIZILELMA, 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla otonom formasyon uçuşu gerçekleştirerek insanlı ve insansız hava araçlarının müşterek harekat kabiliyetini test etti.13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefini vuran platform, aynı ay düşük görünürlük kabiliyetinin önemli unsurlarından dahili mühimmat yuvasından TEBER-82 ve TOLUN mühimmatlarıyla atış testlerini de başarıyla tamamladı.

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