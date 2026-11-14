https://anlatilaninotesi.com.tr/20261114/turkiyede-bir-ilk-milli-ihalar-kara-yoluna-indi-1110336095.html
Türkiye'de bir ilk: Milli İHA'lar kara yoluna indi
Türkiye'de bir ilk: Milli İHA'lar kara yoluna indi
Sputnik Türkiye
Baykar'ın geliştirdiği milli insansız hava araçlarının pist bulunmayan veya pistlerin kullanılamadığı koşullarda görev yapabilmesine yönelik ilk saha tatbikatı... 14.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-14T00:03+0300
2026-11-14T00:03+0300
2026-11-14T00:03+0300
türki̇ye
manisa
bayraktar tb2
akıncı i̇ha
bayraktar akıncı ti̇ha
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
silahlı i̇ha (si̇ha)
tatbikat
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Baykar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinasyonunda düzenlenen tatbikat kapsamında, 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı güzergah üzerinde buluştu.Keşan'dan kalkan Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan AKINCI ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir çıkışlı Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarılı şekilde iniş yaptı. Hava araçları, kara yolundan yeniden havalanarak görevlerini tamamladı.Acil müdahale senaryoları kapsamında geliştirilen operasyonel konseptin, Baykar'ın tüm milli insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.Bu kapsamda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen Bayraktar TB3'ün de uygun kara yolu güzergahlarını kullanabilmesi hedefleniyor.Tatbikat süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güzergah boyunca güvenlik tedbirleri alındı. Faaliyet, Türk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takip edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/selcuk-bayraktar-nesillerimizi-korkunc-bir-yok-olus-bekliyor-1109435887.html
türki̇ye
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manisa, bayraktar tb2, akıncı i̇ha, bayraktar akıncı ti̇ha, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silahlı i̇ha (si̇ha), tatbikat
manisa, bayraktar tb2, akıncı i̇ha, bayraktar akıncı ti̇ha, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), silahlı i̇ha (si̇ha), tatbikat
Türkiye'de bir ilk: Milli İHA'lar kara yoluna indi
Baykar'ın geliştirdiği milli insansız hava araçlarının pist bulunmayan veya pistlerin kullanılamadığı koşullarda görev yapabilmesine yönelik ilk saha tatbikatı gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 ve AKINCI, Manisa-Balıkesir kara yoluna iniş ve kalkış yaptı.
Baykar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) koordinasyonunda düzenlenen tatbikat kapsamında, 12 Kasım'da farklı üslerden havalanan üç milli hava aracı aynı güzergah üzerinde buluştu.
Keşan'dan kalkan Baykar'ın eğitim ve test faaliyetlerinde kullandığı Bayraktar TB2, Çorlu'dan havalanan AKINCI ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İzmir çıkışlı Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarılı şekilde iniş yaptı. Hava araçları, kara yolundan yeniden havalanarak görevlerini tamamladı.
Acil müdahale senaryoları kapsamında geliştirilen operasyonel konseptin, Baykar'ın tüm milli insansız hava araçlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda Türkiye'nin ilk milli insansız savaş uçağı KIZILELMA ile kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen Bayraktar TB3'ün de uygun kara yolu güzergahlarını kullanabilmesi hedefleniyor.
Tatbikat süresince itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, Manisa Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından güzergah boyunca güvenlik tedbirleri alındı.
Faaliyet, Türk Silahlı Kuvvetleri kuvvet komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince takip edildi.