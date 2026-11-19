https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/dunya-etnospor-birligi-baskani-bilal-erdogan-cristiano-ronaldo-ile-bulustu-1110475538.html

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Cristiano Ronaldo ile buluştu

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Cristiano Ronaldo ile buluştu

Sputnik Türkiye

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübünü ziyaret ederek takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

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spor

cristiano ronaldo

bilal erdoğan

al nasr

futbol

futbol maçı

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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr Kulübünü ziyaret etti.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bilal Erdoğan'ın sabah saatlerinde kulüpte ağırlandığı belirtildi.Ziyaret kapsamında Bilal Erdoğan, Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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cristiano ronaldo, bilal erdoğan, al nasr, futbol, futbol maçı