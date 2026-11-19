https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/dunya-etnospor-birligi-baskani-bilal-erdogan-cristiano-ronaldo-ile-bulustu-1110475538.html
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Cristiano Ronaldo ile buluştu
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Cristiano Ronaldo ile buluştu
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübünü ziyaret ederek takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T21:17+0300
2026-11-19T21:17+0300
2026-11-19T21:17+0300
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bilal erdoğan
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futbol
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr Kulübünü ziyaret etti.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bilal Erdoğan'ın sabah saatlerinde kulüpte ağırlandığı belirtildi.Ziyaret kapsamında Bilal Erdoğan, Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/matteo-guendouziden-emre-belozoglu-vurgusu-surekli-olarak-tavsiyeler-veriyor-1110474873.html
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cristiano ronaldo, bilal erdoğan, al nasr, futbol, futbol maçı
cristiano ronaldo, bilal erdoğan, al nasr, futbol, futbol maçı
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Cristiano Ronaldo ile buluştu
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübünü ziyaret ederek takımın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile buluştu.
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr Kulübünü ziyaret etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bilal Erdoğan'ın sabah saatlerinde kulüpte ağırlandığı belirtildi.
Ziyaret kapsamında Bilal Erdoğan, Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.