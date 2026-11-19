https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/cemil-tugay-ak-partide-cok-iyi-karsilandim-1110462483.html
Cemil Tugay: AK Parti'de çok iyi karşılandım
Cemil Tugay: AK Parti'de çok iyi karşılandım
Sputnik Türkiye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir seçmenine ilişkin değerlendirmesinde, “İzmirli hizmete oy verir” dedi. AK Parti'de çok iyi karşılandığını... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T15:08+0300
2026-11-19T15:08+0300
2026-11-19T15:08+0300
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir seçmenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, “İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez” anlayışının yanlış olduğunu söyledi.Tugay, “İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e önem verdiğini söylediGündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi.AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.'İzmirli hizmete oy verir'Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez” anlayışını değerlendiren Tugay, bu görüşün yanlış olduğunu belirtti.Tugay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:“İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.”Tepki gördüğü yönündeki iddialara yanıt verdiCemil Tugay, İzmir'de kendisinin tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değindi.Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/antalya-ve-tekirdag-belediyeleri-ak-partiye-gecti-rozetlerini-erdogan-takti-1110459835.html
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ak parti, cemil tugay, i̇zmir
ak parti, cemil tugay, i̇zmir
Cemil Tugay: AK Parti'de çok iyi karşılandım
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir seçmenine ilişkin değerlendirmesinde, “İzmirli hizmete oy verir” dedi. AK Parti'de çok iyi karşılandığını belirten Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğini söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Basın Federasyonunun “Anadolu Sohbetleri” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İzmir seçmenine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, “İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez” anlayışının yanlış olduğunu söyledi.
Tugay, “İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e önem verdiğini söyledi
Gündeme ve İzmir'in sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e büyük önem verdiğinin altını çizdi.
AK Parti'de çok iyi karşılandığını dile getiren Tugay, İzmir'in sorunlarının çözümü noktasında önemli mesafeler alınacağına inandığını söyledi.
'İzmirli hizmete oy verir'
Kamuoyunda zaman zaman dile getirilen “İzmirli ne yaparsanız yapın hizmete oy vermez” anlayışını değerlendiren Tugay, bu görüşün yanlış olduğunu belirtti.
Tugay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“İzmirli hizmete oy verir. İzmir halkı akıllı, sağduyulu ve mantıklı insanlardan oluşuyor, yapılan hizmeti değerlendirir ve ona göre karar verir.”
Tepki gördüğü yönündeki iddialara yanıt verdi
Cemil Tugay, İzmir'de kendisinin tepkiyle karşılandığı yönündeki iddialara da değindi.
Tugay, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek İzmir halkının kendisini iyi karşıladığını ifade etti.