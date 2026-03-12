https://anlatilaninotesi.com.tr/20260312/bilim-insanlarindan-yeni-deney-ay-topraginda-nohut-yetistirildi-1104209256.html

Bilim insanlarından yeni deney: Ay toprağında nohut yetiştirildi

ABD'de yapılan araştırmada bilim insanları Ay toprağını taklit eden özel bir karışımda nohut yetiştirmeyi başardı.

Ay görevleri yeniden gündeme gelirken bilim insanları yalnızca roketleri değil, astronotların uzayda nasıl besleneceğini de araştırıyor. ABD’de yürütülen yeni bir çalışma, nohudun Ay’da yetiştirilebilecek ilk gıdalardan biri olabileceğini ortaya koydu.Teksas Üniversitesi Austin kampüsündeki araştırmacılar, Ay toprağını taklit eden özel bir toprak karışımında nohut yetiştirildiğini ve hasat alındığını aktardı. Araştırmanın Teksas A&M Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütüldüğü belirtildi.Bilim insanları, bu sonucun Ay yüzeyinde tarım yapılabileceğini gösteren önemli bir adım olarak değerlendirildiğini söyledi.Ay toprağında tarım mümkün müAy’ın yüzeyini kaplayan tozlu maddeye bilim insanları regolit adını veriyor. Ancak bu madde Dünya’daki topraklardan oldukça farklı. İçinde bitkilerin büyümesini sağlayan organik maddeler ve mikroorganizmalar bulunmuyor.Araştırmacılar bu sorunu aşmak için Ay toprağını taklit eden özel bir karışım kullandı. Bu karışımın, Apollo görevleri sırasında getirilen Ay örneklerinin özelliklerine benzetilerek hazırlandığı aktarıldı.Toprağın daha verimli hale gelmesi için karışıma solucanların ürettiği kompost eklendiği ve bunun bitkiler için gerekli besinleri sağladığı belirtildi.Nohutlar ay toprağında büyüdüAraştırmada nohut tohumları farklı oranlarda hazırlanan toprak karışımlarına ekildi. Sonuçlara göre bitkilerin Ay toprağı benzeri karışımın yüzde 75’ine kadar olan ortamlarda büyüyebildiği görüldü.Daha yüksek oranlarda ise bitkilerin zorlandığı ve daha erken öldüğü aktarıldı.Araştırmacılar ayrıca bazı faydalı mantarların bitkilerin gelişimini desteklediğini belirtti. Bu mantarların bitkilerin zararlı metalleri daha az emmesine ve besinleri daha iyi kullanmasına yardımcı olduğu ifade edildi.Araştırmayı yürüten Sara Santos, çalışmanın Ay’da tarımın mümkün olup olmadığını anlamak için önemli bir adım olduğunu söyledi.Astronotlar için uzayda gıda üretimiBilim insanları bu çalışmanın, gelecekte Ay’da uzun süre görev yapacak astronotlar için gıda üretimi konusunda önemli bilgiler sağlayabileceğini belirtti.Ancak araştırmacılara göre hala cevaplanması gereken sorular bulunuyor. Özellikle yetiştirilen bitkilerin topraktaki ağır metalleri emip emmediği ve ürünlerin astronotlar için güvenli ve besleyici olup olmadığı araştırılacak.Araştırmanın sonuçlarının Scientific Reports dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

ay

