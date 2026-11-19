https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/avrupa-komisyonudan-dogrulama-yapay-zeka-araclariyla-siber-saldiri-yapildi-1110463309.html

Avrupa Komisyonu'dan doğrulama: 'Yapay zeka araçlarıyla siber saldırı yapıldı'

Avrupa Komisyonu'dan doğrulama: 'Yapay zeka araçlarıyla siber saldırı yapıldı'

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, 22 Ekim'de tespit edilen siber saldırının yapay zeka araçlarıyla düzenlendiğini açıkladı. İK ve sağlık sistemleri 10 gün çevrimdışı kaldı.

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

2026-11-19T15:20+0300

dünya

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Bu, Avrupa Komisyonu’nun ilk olarak 22 Ekim’de saptandığı belirtilen siber saldırının hedefi olduğunu ilk kez doğrulayışı oldu. Komisyonun sözcüsü Thomas Regnier, “Saldırı, yapay zeka araçları kullanılarak gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.Regnier, açıklamasında, saldırı nedeniyle komisyonun insan kaynakları ve sağlık geri ödeme sistemlerinin yaklaşık 10 gün boyunca çevrimdışı kaldığını duyurdu.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Regnier, saldırının arkasındaki yönteme dikkat çekerek "Bu saldırı yapay zeka araçlarıyla gerçekleştirildi" dedi. Saldırının tam boyutunu değerlendirmenin şu aşamada zor olduğunu belirten Regnier, Komisyon personelinin tamamını etkileyen genel bir veri ihlaline dair henüz herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti.Hasarın tam boyutu netleşmediÖte yandan Politico'nun AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, saldırının büyük miktarda kişisel veriyi tehlikeye atmış olabileceği değerlendiriliyor. Komisyon saldırının büyük bölümünü kontrol altına aldığına inansa da hasarın tam boyutu henüz netleşmedi.Üst düzey kriz masası toplandıSiber olayların ardından Avrupa Komisyonu'nun en üst düzey iç kriz yönetim organının acil olarak toplandığı belirtildi. Teknolojiden Sorumlu Komisyon Üyesi Henna Virkkunen'in de çarşamba günü diğer komisyon üyelerine saldırının detayları ve alınan önlemler hakkında kapsamlı bir brifing verdiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ingiltereden-kuruluslara-java-uzerinden-siber-saldiri-uyarisi-benzeri-gorulmemis-bir-donem-1110426865.html

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