https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ingiltereden-kuruluslara-java-uzerinden-siber-saldiri-uyarisi-benzeri-gorulmemis-bir-donem-1110426865.html

İngiltere'den kuruluşlara Java üzerinden siber saldırı uyarısı: Benzeri görülmemiş bir dönem

İngiltere'den kuruluşlara Java üzerinden siber saldırı uyarısı: Benzeri görülmemiş bir dönem

Sputnik Türkiye

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), yaygın olarak kullanılan Java programlama dilinde kritik güvenlik açıkları bulunduğuna ilişkin uyarılarının... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T14:48+0300

2026-11-18T14:48+0300

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İngiliz NCSC Teknoloji Direktörü Ollie Whitehouse, kuruluşların yazılım sağlayıcılarının güvenlik tavsiyelerini takip etmeye ve sistemlerini güncel tutmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.Whitehouse, devam eden güvenlik güncellemesi sürecine ilişkin açıklamasında, "Kuruluşlara, devam eden yama sürecinin bir parçası olarak sağlayıcıların en iyi uygulama tavsiyelerini izlemeyi ve sistemlerini güncel tutmayı sürdürmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.'Siber tehdit ortamı değişiyor'Yapay zeka destekli güvenlik açığı araştırmaları ve istismar geliştirme yöntemlerinin siber tehdit ortamını değiştirdiğini belirten Whitehouse, bu teknolojilerin yazılımlardaki zayıflıkların daha hızlı ve kolay tespit edilmesini sağladığını ekledi.'Benzeri görülmemiş bir dönem'Whitehouse, "Bu benzeri görülmemiş dönemde tüm kuruluşlar, dışarıdan gelebilecek saldırılara açık yüzeylerini aktif biçimde değerlendirmeli ve mümkün olduğunca daraltmalı" dedi.

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