https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/akkuyu-ngsden-sonra-hangi-proje-hayata-gececek-sinop-mu-trakya-mi-1110420273.html
Akkuyu NGS’den sonra hangi proje hayata geçecek: Sinop mu, Trakya mı?
Akkuyu NGS’den sonra hangi proje hayata geçecek: Sinop mu, Trakya mı?
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31'de Türkiye'nin Akkuyu'daki 4 reaktörün yanına Sinop ve Trakya'daki reaktörleri koyarak büyük ölçekli... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T11:42+0300
2026-11-18T11:42+0300
2026-11-18T11:58+0300
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya’da büyük ölçekli nükleer santral projeleri için 2027’de karar verileceğini açıkladı. Bayraktar, 2040’a kadar Akkuyu’ya ek olarak 5 bin megavat nükleer güç hedeflediklerini söyledi.Bu hedefe ulaşmak için Türkiye’de iki proje için hazırlık görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre ünce gerçekleştirmiş olduğu Güney Kore ziyareti ve Türkiye’yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney temasları kapsamında nükleer santrallere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.Türkiye’de 1970’li yıllarda başlayan nükleer enerji çalışmaları kapsamında Akkuyu’nun yanı sıra, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada’da nükleer tesis kurulabileceğine yönelik fizibilite çalışması yapılmıştı. Bakan Bayraktar’ın açıklamaları sonrasında Akkuyu’nun ardında hangi sahada nükleer santral çalışmasına başlanacağı merak konusu oldu.2006 Nisan ayında, Akkuyu Santrali’nin gündeme alınmasından Türkiye'nin ilk nükleer santralı sahası olarak Sinop'un seçildiği açıklanmıştı. Fakat Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonucunda Akkuyu’da inşaat başladı. Şimdi yeniden Sinop’ta mı, yoksa Trakya’da mı çalışma yapılacağı değerlendiriliyor. Sputnik’in edindiği bilgiye göre, Trakya bölgesi öncelik kazanıyor. Trakya bölgesinde nüfus yoğunluğunun atması, sanayi tesislerinin bu bölgede yoğunlaşması, bölgenin İstanbul’a yakınlığı gibi nedenlerle öncelikli projenin Trakya olması bekleniyor.Nükleer enerjinin 50 yıllık tarihiNükleer santrallerin kurulumu 1970’li yılların başındaki petrol krizi ile birlikte hızlandı. Dünya enerji üretiminde yeni yollar ararken nükleer enerji birçok ülke için en iyi alternatif olarak belirmişti ve nükleer santral inşaatları başladı. Türkiye'de 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu. TEK’e bağlı olarak Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başladı. 1970'li yılların başlarında, nükleer santral sahası için fizibilite ve yer araştırmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlendi.
türki̇ye
trakya
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Akkuyu NGS’den sonra hangi proje hayata geçecek: Sinop mu, Trakya mı?
Sputnik Türkiye
Akkuyu NGS’den sonra hangi proje hayata geçecek: Sinop mu, Trakya mı?
2026-11-18T11:42+0300
true
PT10M26S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, alparslan bayraktar, haberler, mark carney, trakya, sinop, akkuyu, видео
türkiye, alparslan bayraktar, haberler, mark carney, trakya, sinop, akkuyu, видео
Akkuyu NGS’den sonra hangi proje hayata geçecek: Sinop mu, Trakya mı?
11:42 18.11.2026 (güncellendi: 11:58 18.11.2026)
Özel
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, COP31'de Türkiye'nin Akkuyu'daki 4 reaktörün yanına Sinop ve Trakya'daki reaktörleri koyarak büyük ölçekli santraller yapmayı hedeflediğini açıkladı. Sputnik’in edindiği bilgiye göre, santralin inşası için görüşmeler hız kazandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop ve Trakya’da büyük ölçekli nükleer santral projeleri için 2027’de karar verileceğini açıkladı. Bayraktar, 2040’a kadar Akkuyu’ya ek olarak 5 bin megavat nükleer güç hedeflediklerini söyledi.
Bu hedefe ulaşmak için Türkiye’de iki proje için hazırlık görüşmeler devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre ünce gerçekleştirmiş olduğu Güney Kore ziyareti ve Türkiye’yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney temasları kapsamında nükleer santrallere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Türkiye’de 1970’li yıllarda başlayan nükleer enerji çalışmaları kapsamında Akkuyu’nun yanı sıra, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada’da nükleer tesis kurulabileceğine yönelik fizibilite çalışması yapılmıştı. Bakan Bayraktar’ın açıklamaları sonrasında Akkuyu’nun ardında hangi sahada nükleer santral çalışmasına başlanacağı merak konusu oldu.
2006 Nisan ayında, Akkuyu Santrali’nin gündeme alınmasından Türkiye'nin ilk nükleer santralı sahası olarak Sinop'un seçildiği açıklanmıştı. Fakat Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşma sonucunda Akkuyu’da inşaat başladı. Şimdi yeniden Sinop’ta mı, yoksa Trakya’da mı çalışma yapılacağı değerlendiriliyor. Sputnik’in edindiği bilgiye göre, Trakya bölgesi öncelik kazanıyor. Trakya bölgesinde nüfus yoğunluğunun atması, sanayi tesislerinin bu bölgede yoğunlaşması, bölgenin İstanbul’a yakınlığı gibi nedenlerle öncelikli projenin Trakya olması bekleniyor.
Nükleer enerjinin 50 yıllık tarihi
Nükleer santrallerin kurulumu 1970’li yılların başındaki petrol krizi ile birlikte hızlandı. Dünya enerji üretiminde yeni yollar ararken nükleer enerji birçok ülke için en iyi alternatif olarak belirmişti ve nükleer santral inşaatları başladı. Türkiye'de 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kuruldu. TEK’e bağlı olarak Nükleer Enerji Dairesi 1972 yılı başında çalışmaya başladı. 1970'li yılların başlarında, nükleer santral sahası için fizibilite ve yer araştırmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında, nükleer santralın maliyet/fayda açısından kurulabileceği en uygun yerler olarak; Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun, ve Kırklareli-İğneada sahaları belirlendi.