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ABD'de 5 eyalet için fırtına alarmı: Telefonlarınızı şarj edin uyarısı
ABD'de 5 eyalet için fırtına alarmı: Telefonlarınızı şarj edin uyarısı
Sputnik Türkiye
ABD'de Kaliforniya, Nevada, Montana, Colorado ve Güney Dakota'yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Vatandaşlara acil durum hazırlığı çağrısı.
2026-11-19T13:32+0300
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2026-11-19T13:32+0300
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ABD'nin batı ve orta batı kesimlerini vuran şiddetli fırtına sistemi, beş eyalette geniş çaplı elektrik kesintisi ve ulaşım aksamaları tehdidi yarattı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kaliforniya, Nevada, Montana, Colorado ve Güney Dakota'nın belirli bölgeleri için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yayınladı.50 binden fazla abone elektriksizKesinti takip platformu Poweroutages.com verilerine göre, fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte Kaliforniya'da halihazırda 50 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Enerji şirketi PG&E, olası uzun süreli kesintilere karşı müşterilerine telefonlarını tam şarj etmeleri, el feneri ve yedek pil hazırlamaları, ayrıca dış mekandaki sabitlenmemiş eşyaları güvenli alanlara almaları yönünde uyarıda bulundu.'Seyahatleri erteleyin' uyarısıŞiddetli rüzgarların ağaçları devirebileceği, enerji nakil hatlarını koparabileceği ve mülklere zarar verebileceği belirtilirken, uçuşan enkaz parçaları ve toz bulutlarının görüş mesafesini tehlikeli derecede düşüreceği kaydedildi. Yetkililer, özellikle tır ve yüksek araç sürücülerini uyarırken, doğu Montana'daki vatandaşlara rüzgar dinene kadar zorunlu olmayan seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.NWS Reno ofisinden yapılan açıklamada ise bölge sakinlerine "Olası bir elektrik kesintisine karşı önceden hazırlık yapmanın en iyi yolu;, elinizin altında ekstra yiyecek, su, yedek pilli el feneri ve mum bulundurmaktır" çağrısı yapıldı. Fırtına ve dağlık bölgelerdeki yoğun kar yağışının perşembe günü boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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abd, nws, montana, kaliforniya, meteoroloji
abd, nws, montana, kaliforniya, meteoroloji
ABD'de 5 eyalet için fırtına alarmı: Telefonlarınızı şarj edin uyarısı
ABD'nin beş eyaletini etkisi altına alan şiddetli fırtına ve saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgarlar nedeniyle yetkililer harekete geçti. Kaliforniya'da 50 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığı fırtına öncesi vatandaşlara telefonlarını şarj etmeleri ve acil durum malzemesi depolamaları çağrısı yapıldı.
ABD'nin batı ve orta batı kesimlerini vuran şiddetli fırtına sistemi, beş eyalette geniş çaplı elektrik kesintisi ve ulaşım aksamaları tehdidi yarattı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kaliforniya, Nevada, Montana, Colorado ve Güney Dakota'nın belirli bölgeleri için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yayınladı.
50 binden fazla abone elektriksiz
Kesinti takip platformu Poweroutages.com verilerine göre, fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte Kaliforniya'da halihazırda 50 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Enerji şirketi PG&E, olası uzun süreli kesintilere karşı müşterilerine telefonlarını tam şarj etmeleri, el feneri ve yedek pil hazırlamaları, ayrıca dış mekandaki sabitlenmemiş eşyaları güvenli alanlara almaları yönünde uyarıda bulundu.
Meteoroloji uzmanları, Colorado'daki Rocky Dağları üzerinden esen hava akımlarının rüzgar hızını saatte 75 mile (yaklaşık 120 km) çıkarabileceğini bildirdi.
'Seyahatleri erteleyin' uyarısı
Şiddetli rüzgarların ağaçları devirebileceği, enerji nakil hatlarını koparabileceği ve mülklere zarar verebileceği belirtilirken, uçuşan enkaz parçaları ve toz bulutlarının görüş mesafesini tehlikeli derecede düşüreceği kaydedildi. Yetkililer, özellikle tır ve yüksek araç sürücülerini uyarırken, doğu Montana'daki vatandaşlara rüzgar dinene kadar zorunlu olmayan seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.
NWS Reno ofisinden yapılan açıklamada ise bölge sakinlerine "Olası bir elektrik kesintisine karşı önceden hazırlık yapmanın en iyi yolu;, elinizin altında ekstra yiyecek, su, yedek pilli el feneri ve mum bulundurmaktır" çağrısı yapıldı. Fırtına ve dağlık bölgelerdeki yoğun kar yağışının perşembe günü boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.