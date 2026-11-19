https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/abdde-5-eyalet-icin-firtina-alarmi-telefonlarinizi-sarj-edin-uyarisi-1110458867.html

ABD'de 5 eyalet için fırtına alarmı: Telefonlarınızı şarj edin uyarısı

ABD'de 5 eyalet için fırtına alarmı: Telefonlarınızı şarj edin uyarısı

Sputnik Türkiye

ABD'de Kaliforniya, Nevada, Montana, Colorado ve Güney Dakota'yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Vatandaşlara acil durum hazırlığı çağrısı.

2026-11-19T13:32+0300

2026-11-19T13:32+0300

2026-11-19T13:32+0300

dünya

abd

nws

montana

kaliforniya

meteoroloji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/13/1110455961_0:31:3533:2018_1920x0_80_0_0_dcb232969b87497e8e2833af5a325a74.jpg

ABD'nin batı ve orta batı kesimlerini vuran şiddetli fırtına sistemi, beş eyalette geniş çaplı elektrik kesintisi ve ulaşım aksamaları tehdidi yarattı. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kaliforniya, Nevada, Montana, Colorado ve Güney Dakota'nın belirli bölgeleri için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yayınladı.50 binden fazla abone elektriksizKesinti takip platformu Poweroutages.com verilerine göre, fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte Kaliforniya'da halihazırda 50 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Enerji şirketi PG&E, olası uzun süreli kesintilere karşı müşterilerine telefonlarını tam şarj etmeleri, el feneri ve yedek pil hazırlamaları, ayrıca dış mekandaki sabitlenmemiş eşyaları güvenli alanlara almaları yönünde uyarıda bulundu.'Seyahatleri erteleyin' uyarısıŞiddetli rüzgarların ağaçları devirebileceği, enerji nakil hatlarını koparabileceği ve mülklere zarar verebileceği belirtilirken, uçuşan enkaz parçaları ve toz bulutlarının görüş mesafesini tehlikeli derecede düşüreceği kaydedildi. Yetkililer, özellikle tır ve yüksek araç sürücülerini uyarırken, doğu Montana'daki vatandaşlara rüzgar dinene kadar zorunlu olmayan seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edildi.NWS Reno ofisinden yapılan açıklamada ise bölge sakinlerine "Olası bir elektrik kesintisine karşı önceden hazırlık yapmanın en iyi yolu;, elinizin altında ekstra yiyecek, su, yedek pilli el feneri ve mum bulundurmaktır" çağrısı yapıldı. Fırtına ve dağlık bölgelerdeki yoğun kar yağışının perşembe günü boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/abdde-pesi-sira-arizalar-microsoft-kesintisi-binlerce-ucusun-durmasi-ve-en-son-bankacilik-sistemi-1110396691.html

abd

montana

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, nws, montana, kaliforniya, meteoroloji