https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/60-milyon-dolarlik-abd-askeri-ucagina-baltayla-saldiran-irlandali-icin-10-yil-hapis-istemiyle-1110467399.html

60 milyon dolarlık ABD askeri uçağına baltayla saldıran İrlandalı için 10 yıl hapis istemiyle iddianame

60 milyon dolarlık ABD askeri uçağına baltayla saldıran İrlandalı için 10 yıl hapis istemiyle iddianame

Sputnik Türkiye

ABD, İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda 60 milyon dolarlık C-130 askeri uçağını balta ve kimyasallarla kullanılamaz hale getiren Daithi O'Corrain hakkında iddianame hazırladı.

2026-11-19T16:24+0300

2026-11-19T16:24+0300

2026-11-19T16:24+0300

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ABD, nisan ayında İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda konuşlu Amerikan askeri uçağına düzenlenen saldırıya ilişkin iddianameyi kamuoyuna açıkladı. Savcılık, 48 yaşındaki İrlanda vatandaşı Daithi O'Corrain'i yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki C-130 Hercules tipi nakliye uçağını onarılamayacak şekilde tahrip etmekle suçladı.Kokpiti parçaladı, yakıt tanklarını kirlettiSalı günü gizliliği kaldırılan iddianameye göre O'Corrain, ABD Hava Ulusal Muhafızları'na ait uçağın içine izinsiz girerek balta ve çeşitli aletlerle kritik ekipmanları parçaladı. Sanığın ayrıca uçağın yakıt tanklarını kirlettiği ve hassas bileşenlerin üzerine aşındırıcı maddeler döktüğü belirtildi.Savcılar: Hasar o kadar büyük ki, bir daha uçamayacakABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın kokpit göstergelerinin parçalandığı, kablo demetlerinin kesildiği ve kuyruk kısmının söküldüğü görüldü. Savcıların açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:10 yıla kadar hapsi isteniyorHalen İrlanda'da bulunan O'Corrain, ABD'de yakalanıp yargılanması halinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.Washington'ın zanlının iadesi konusunda hukuki engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor. İrlanda polisi, nisan ayındaki olayın hemen ardından O'Corrain hakkında uçağa ve havalimanı çitlerine zarar verme suçlamasıyla işlem başlatmıştı. ABD ile İrlanda arasındaki suçluların iadesi anlaşması, İrlanda topraklarında işlenen ve halihazırda ülkede yargı süreci devam eden suçlarda Dublin yönetimine iade taleplerini reddetme yetkisi tanıyor. Washington'ın henüz resmi bir iade talebinde bulunup bulunmadığı ise netlik kazanmadı.

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