60 milyon dolarlık ABD askeri uçağına baltayla saldıran İrlandalı için 10 yıl hapis istemiyle iddianame
© ABD Adalet BakanlığıC-130 Hercules tipi uçağın zarar gören kısımlarını belgeleyen fotoğraflar ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı
© ABD Adalet Bakanlığı
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ABD Adalet Bakanlığı, nisan ayında İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda park halindeki 60 milyon dolarlık C-130 Hercules askeri nakliye uçağına balta ve aşındırıcı maddelerle saldırarak kullanılamaz hale getiren 48 yaşındaki İrlanda vatandaşı Daithi O'Corrain hakkında iddianame hazırladı.
ABD, nisan ayında İrlanda'daki Shannon Havalimanı'nda konuşlu Amerikan askeri uçağına düzenlenen saldırıya ilişkin iddianameyi kamuoyuna açıkladı. Savcılık, 48 yaşındaki İrlanda vatandaşı Daithi O'Corrain'i yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki C-130 Hercules tipi nakliye uçağını onarılamayacak şekilde tahrip etmekle suçladı.
Kokpiti parçaladı, yakıt tanklarını kirletti
Salı günü gizliliği kaldırılan iddianameye göre O'Corrain, ABD Hava Ulusal Muhafızları'na ait uçağın içine izinsiz girerek balta ve çeşitli aletlerle kritik ekipmanları parçaladı. Sanığın ayrıca uçağın yakıt tanklarını kirlettiği ve hassas bileşenlerin üzerine aşındırıcı maddeler döktüğü belirtildi.
© ABD Adalet BakanlığıC-130 Hercules tipi uçağın zarar gören kısımlarını belgeleyen fotoğraflar ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı
C-130 Hercules tipi uçağın zarar gören kısımlarını belgeleyen fotoğraflar ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı
© ABD Adalet Bakanlığı
Savcılar: Hasar o kadar büyük ki, bir daha uçamayacak
ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın kokpit göstergelerinin parçalandığı, kablo demetlerinin kesildiği ve kuyruk kısmının söküldüğü görüldü. Savcıların açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:
Yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki uçak kullanılamaz hale getirilmiş ve fiilen imha edilmiştir. Hasar o kadar büyük ki uçak bir daha aktif uçuş statüsüne dönemeyecek.
10 yıla kadar hapsi isteniyor
Halen İrlanda'da bulunan O'Corrain, ABD'de yakalanıp yargılanması halinde "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Washington'ın zanlının iadesi konusunda hukuki engellerle karşılaşabileceği belirtiliyor. İrlanda polisi, nisan ayındaki olayın hemen ardından O'Corrain hakkında uçağa ve havalimanı çitlerine zarar verme suçlamasıyla işlem başlatmıştı. ABD ile İrlanda arasındaki suçluların iadesi anlaşması, İrlanda topraklarında işlenen ve halihazırda ülkede yargı süreci devam eden suçlarda Dublin yönetimine iade taleplerini reddetme yetkisi tanıyor. Washington'ın henüz resmi bir iade talebinde bulunup bulunmadığı ise netlik kazanmadı.