https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/33-apec-zirvesi-sonuc-bildirgesi-kabul-edildi-ukrayna-iran-ve-ortadogu-metinde-yer-almadi-1110455430.html
33. APEC Zirvesi sonuç bildirgesi kabul edildi: Ukrayna, İran ve Ortadoğu metinde yer almadı
33. APEC Zirvesi sonuç bildirgesi kabul edildi: Ukrayna, İran ve Ortadoğu metinde yer almadı
Sputnik Türkiye
Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen 33. APEC Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde enerji arz güvenliği, yapay zeka ve yolsuzlukla mücadele vurgulanırken, Ukrayna... 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T12:55+0300
2026-11-19T12:55+0300
2026-11-19T12:55+0300
apec zi̇rvesi̇ 2026
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
asya-pasifik
sonuç bildirgesi
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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi ekonomilerin liderleri, Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilen 33. zirvenin ardından sonuç bildirgesini kabul etti.Zirve katılımcıları, küresel finansal istikrarın korunması için mali politika çerçevelerinin önemine işaret ederken, enerji kaynaklarının güvenli ve kesintisiz tedarikinin sağlanması konusunda mutabık kaldı.Yapay zeka ve dijital dönüşüm vurgusuBildirgede, Asya-Pasifik Bölgesi halkının refahı için dijital teknolojilerin kullanımına yönelik ortak bildiri kabul edildiği belirtildi. Liderler, yapay zeka ve dijital teknolojilerin toplum yararına geliştirilmesi, tarım sektörüne entegre edilmesi ve iş gücünün geleceğin çalışma koşullarına hazırlanması konularında görüş birliğine vardı.Ekonomik büyümeyi tehdit eden ve toplum güvenini sarsan yolsuzlukla mücadele kararlılığının da yinelendiği sonuç bildirgesinde, Ukrayna meselesi ile İran ve Ortadoğu'daki gelişmelere yer verilmemesi dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/putin-trump-ve-si-cinping-uclu-formatta-gorustu-nukleer-silahlar-ve-bolgesel-catismalar-ele-alindi-1110453042.html
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asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya-pasifik, sonuç bildirgesi
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya-pasifik, sonuç bildirgesi
33. APEC Zirvesi sonuç bildirgesi kabul edildi: Ukrayna, İran ve Ortadoğu metinde yer almadı
Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen 33. APEC Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde enerji arz güvenliği, yapay zeka ve yolsuzlukla mücadele vurgulanırken, Ukrayna, İran ve Orta Doğu krizlerine yer verilmedi.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) üyesi ekonomilerin liderleri, Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilen 33. zirvenin ardından sonuç bildirgesini kabul etti.
Zirve katılımcıları, küresel finansal istikrarın korunması için mali politika çerçevelerinin önemine işaret ederken, enerji kaynaklarının güvenli ve kesintisiz tedarikinin sağlanması konusunda mutabık kaldı.
Yapay zeka ve dijital dönüşüm vurgusu
Bildirgede, Asya-Pasifik Bölgesi halkının refahı için dijital teknolojilerin kullanımına yönelik ortak bildiri kabul edildiği belirtildi. Liderler, yapay zeka ve dijital teknolojilerin toplum yararına geliştirilmesi, tarım sektörüne entegre edilmesi ve iş gücünün geleceğin çalışma koşullarına hazırlanması konularında görüş birliğine vardı.
Ekonomik büyümeyi tehdit eden ve toplum güvenini sarsan yolsuzlukla mücadele kararlılığının da yinelendiği sonuç bildirgesinde, Ukrayna meselesi ile İran ve Ortadoğu'daki gelişmelere yer verilmemesi dikkati çekti.