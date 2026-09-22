Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuştu: Gazze, çağımızın temerküz kampıdır

Öncelikle bir üzüntümüzü ifade etmek isterim. Filistin Devleti’nin değerli başkanı Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer almıyor. Öncelikle bir üzüntümüzü ifade etmek isterim. Filistin Devleti’nin değerli başkanı Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer almıyor.

Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanımızda yaradır. Sayın Abbas, burada bulunamasa da bizler özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanımızda yaradır. Sayın Abbas, burada bulunamasa da bizler özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.