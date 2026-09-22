Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuştu: Gazze, çağımızın temerküz kampıdır
18:41 22.09.2026 (güncellendi: 19:25 22.09.2026)
© REUTERS Brendan McDermidRecep Tayyip Erdogan
© REUTERS Brendan McDermid
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81. BM Genel Kurulu’ndaki 35 dakika süren konuşmasında "Gazze, çağımızın temerküz (toplama) kampıdır" dedi, dünyayı İsrail'e karşı baskıyı artırmaya çağırdı.
81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinden satır başları şöyle:
Öncelikle bir üzüntümüzü ifade etmek isterim. Filistin Devleti’nin değerli başkanı Mahmud Abbas üst üste iki yıldır bu salonda yer almıyor.
Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanımızda yaradır. Sayın Abbas, burada bulunamasa da bizler özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum.
'Perde koymadan, açık açık konuşacağım'
Gazze çağımızın en utanç verici temekküs kampıdır. Ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı bin 500’ü aşmıştır.
Filistin Direniş Hareketi, Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail, işgali durdurmaya yanaşmıyor.
Kudüs’te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.
Bugün kalbimle, kelamım arasına perde koymadan bazı gerçekleri buradan açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, alınmasın. Bu, Tayyip Erdoğan’ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir.
'Karşımızda öldürmeye doyamayan bir zihniyet var'
Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde merhamet olan hiçkimse bu tabloya gözlerini kapatamaz.
Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
'Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri göreceğiz'
Pakistan ve Suudi Arabistan ile kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki ilişkiyi perçinliyor hem de bölgesel konular için çabalar yürütüyoruz.
Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemle çiziyorum.
Gazze’de ise bir yıl önce Şarm el Şeyh’te attığımız imzanın takipçisiyiz. Bu konuda sizleri İsrail hakkında daha fazla baskı kurmaya devam ediyorum.
Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır.
1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz.
Kuzey Kıbrıs açıklaması: İzolasyon son bulmalı
Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tanınmalıdır.
'Birilerini rahatsız edecek'
Bugün burada dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecektir. Algı operasyonlarıyla sesimizi kısmaya çalışabilirler.
Merhum bir şairimizin ifadeleriyle ‘Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak, tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesela kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar.’
Rabbim izin verdiği sürece bu kürsüden mazlumların sesi olmaya illa devam edeceğim. Biz gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz.