https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/zayiflama-ignesini-birakan-iki-hastada-psikoz-suphesi-1110417586.html

Zayıflama iğnesini bırakan iki hastada psikoz şüphesi

Zayıflama iğnesini bırakan iki hastada psikoz şüphesi

Sputnik Türkiye

Zayıflama ve diyabet tedavisinde kullanılan tirzepatid ilacını bırakan iki hastada ciddi psikiyatrik belirtiler görüldü. Hakemli bir tıp dergisinde yayımlanan... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T09:01+0300

2026-11-18T09:01+0300

2026-11-18T09:01+0300

sağlik

pennsylvania

abd

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Zayıflama iğneleri olarak bilinen ilaçların ruh sağlığı üzerindeki olası etkileri, bilim dünyasında yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Tirzepatid kullanımını bıraktıktan sonra ağır psikiyatrik belirtiler geliştiren iki hastanın durumu, hakemli tıp dergisi The Primary Care Companion for CNS Disorders'da yayımlanan bir vaka raporunda ele alındı.Araştırmada, ilacı bıraktıktan sonraki haftalarda ve aylarda hastaneye başvuran 61 ve 52 yaşlarındaki iki erkek hastanın klinik bulguları incelendi. Hastalardan birinde halüsinasyonlar ve sanrılar, diğerinde ise manik atak belirtileri görüldü.Araştırmacılar, söz konusu vakaların tirzepatid kullanımının bırakılmasının psikoz veya maniye neden olduğunu kanıtlamadığını belirtti. Bununla birlikte ilaç kullanımındaki değişikliklerin, belirli risk faktörlerine sahip kişilerde psikiyatrik belirtilerin ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu.İlk hastada halüsinasyonlar ve Cotard sanrısı görüldüRaporda incelenen ilk vaka, Ekim 2025'te giderek artan kafa karışıklığı ve davranış değişiklikleri nedeniyle hastaneye başvuran 61 yaşındaki bir erkek hastaya ait.Hastanın depresif belirtilerinin ağırlaştığı, paranoya geliştirdiği ve hem işitsel hem de görsel halüsinasyonlar yaşadığı bildirildi.Doktorlar ayrıca hastada Cotard sanrısı olarak adlandırılan nadir bir psikiyatrik belirti tespit etti. Bu durumda kişi, öldüğüne veya vücudunun bazı bölümlerinin artık var olmadığına ya da işlevini yitirdiğine inanabiliyor.Hastanın, yaşadığı mide bulantısı nedeniyle Ağustos 2025'te tirzepatid kullanmayı bıraktığı belirtildi. Bununla birlikte hastanın önceden depresyon tanısı bulunması, belirtilerin ortaya çıkmasında başka etkenlerin de rol oynamış olabileceğini gösteriyor.45 kilo veren ikinci hastada manik atak geliştiİkinci vaka ise Ekim 2025'te davranış değişiklikleri ve ruh halinde belirgin dalgalanmalar nedeniyle hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki bir erkek hastayla ilgili.Doktorlar hastada aşırı ve dağınık konuşma, dürtüsellik, sinirlilik ve büyüklük sanrıları tespit etti. Yapılan psikiyatrik değerlendirme sonucunda hastaya manik atak tanısı konuldu.Hastanın, yaklaşık altı aylık dönemde 45 kilogram verdiği ve hastaneye başvurmadan yaklaşık bir ay önce tirzepatid enjeksiyonlarını aniden bıraktığı bildirildi.Ancak bu vakada dikkat çeken başka risk faktörleri de vardı. Hastanın son haftalarda esrar kullanımını artırdığı, ayrıca B12 vitamini düzeyinin düşük olduğu belirlendi.Araştırmacılar, beslenme yetersizlikleri ve madde kullanımının psikiyatrik belirtilerin gelişiminde etkili olabileceğini değerlendirdi. Hasta, ileri tedavi için bir psikiyatri kliniğine sevk edildi.Zayıflama iğneleri beyni nasıl etkiliyor?Tirzepatid, kilo kontrolü ve tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan, GIP ve GLP-1 reseptörlerini etkileyen bir ilaç. GLP-1 reseptörleri yalnızca sindirim sistemi ve metabolizmayla ilişkili dokularda değil, beyinde de bulunuyor.Bilim insanları, bu ilaçların beyindeki ödül mekanizmaları, ruh hali ve dopamin sinyalleri üzerinde etkileri olabileceğini araştırıyor. Ancak ilaçların bırakılmasının sinir sistemi üzerindeki sonuçları henüz yeterince anlaşılmış değil.Pennsylvania Üniversitesi'nden araştırmacılar Corey Horien, John Curran, Emily Sudhakar ve Jared Ellman tarafından hazırlanan çalışma, 22 Ekim 2026'da yayımlandı. Araştırmacılar, özellikle önceden psikiyatrik rahatsızlığı bulunan veya beslenme yetersizliği yaşayan hastalarda ilaç kesilmesinin olası etkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtti.Psikiyatrik yan etkiler ne kadar yaygın?Daha önce Avrupa'daki ilaç güvenliği bildirimlerini inceleyen bir araştırmada semaglutid, liraglutid ve tirzepatid ile ilişkili 481 psikiyatrik olay bildirimi değerlendirilmişti.Bu bildirimler, incelenen ilaçlarla ilgili toplam yan etki raporlarının yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyordu. Ancak bu oran, ilaçları kullanan kişiler arasında psikiyatrik sorunların görülme sıklığı anlamına gelmiyor.Ayrıca yan etki bildirimleri, söz konusu olayların doğrudan ilaçlardan kaynaklandığını kanıtlamıyor. İlaç kullanımı sırasında ortaya çıkan bir belirtinin başka tıbbi veya çevresel nedenleri de bulunabiliyor.Zayıflama iğnesini aniden bırakmak tehlikeli mi?Yeni vaka raporunda yalnızca iki hasta incelendi. Dolayısıyla sonuçlardan hareketle tirzepatid kullanımını bırakan kişilerde psikoz veya maninin yaygın görüldüğü söylenemiyor.Araştırmacılar, her iki hastanın da önceden ruh sağlığı sorunları yaşadığına dikkat çekti. İkinci hastadaki B12 vitamini eksikliği ve artan esrar kullanımı da belirtilerin gelişiminde rol oynamış olabilir.Çalışmanın yazarları, ilaç kullanımının sonlandırılmasının bazı riskli hastalarda birden fazla etkenle birlikte psikiyatrik belirtileri tetikleyebileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bunun doğrulanması için daha geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunuyor.Zayıflama iğnesi kullananlar nelere dikkat etmeli?Uzmanlar, GLP-1 temelli ilaçların kullanımında veya bırakılmasında yaşanan değişikliklerin hekim tarafından değerlendirilmesinin önemine işaret ediyor.Bu ilaçları kullanan kişilerin, özellikle geçmişte depresyon, anksiyete veya başka bir psikiyatrik rahatsızlık yaşamışlarsa, tedavi sırasında ortaya çıkan belirgin ruh hali ve davranış değişikliklerini doktorlarına bildirmeleri öneriliyor.Halüsinasyon, ağır kafa karışıklığı, sanrılar veya belirgin manik belirtiler ortaya çıkması durumunda ise gecikmeden tıbbi değerlendirme alınması gerekiyor.Araştırmacılara göre yeni bulgular, zayıflama ilaçlarının genel olarak güvensiz olduğunu göstermiyor. Ancak giderek daha fazla kişi tarafından kullanılan bu tedavilerin, özellikle ilaç bırakıldıktan sonraki olası etkilerinin daha yakından araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abdde-35-yilin-en-buyuk-kizamik-salgini-doktorlar-hic-gormedikleri-tablolarla-karsi-karsiya-1110360212.html

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