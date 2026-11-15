https://anlatilaninotesi.com.tr/20261115/abdde-35-yilin-en-buyuk-kizamik-salgini-doktorlar-hic-gormedikleri-tablolarla-karsi-karsiya-1110360212.html

ABD'de 35 yılın en büyük kızamık salgını: Doktorlar hiç görmedikleri tablolarla karşı karşıya

ABD'de 35 yılın en büyük kızamık salgını: Doktorlar hiç görmedikleri tablolarla karşı karşıya

Sputnik Türkiye

ABD'de aşılama oranlarındaki düşüşün ardından son 35 yılın en büyük kızamık salgını yaşanıyor. Küresel sağlık uzmanları, virüsün kesintisiz yayılması nedeniyle... 15.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-15T16:17+0300

2026-11-15T16:17+0300

2026-11-15T16:17+0300

sağlik

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haberler

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, geçmişte çocukluk çağı hastalığı olarak bilinen kızamık artık yetişkinleri daha fazla etkiliyor. Geçen yıl vakaların yüzde 29'unu oluşturan 20 yaş ve üzeri yetişkinlerin oranı bu yıl yüzde 41'e yükseldi.Salgının merkez üssü olan Pensilvanya'da ise bin 542 vaka ve 7 ölüm kaydedilirken, hastaların üçte ikisini yetişkinler oluşturuyor. Eyaletteki UPMC Harrisburg Hastanesi'nde görevli enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. John Goldman, The Washington Post’a yaptığı açıklamada 30 yıllık meslek hayatında sadece iki vaka gördüğünü, ancak son bir yılda ağır zatürre geçiren yetişkinler, hamileler ve enfekte doğan bebekler dahil yaklaşık 50 hastayı tedavi etmek zorunda kaldığını belirtti.Hamilelikte vakalar da arttıAşısız nüfusun yetişkinliğe ulaşmasıyla hamilelikte kızamık vakaları da arttı. Pensilvanya'da nisan sonundan bu yana en az 101 hamile kadına kızamık teşhisi konuldu. Son üç haftada bu grupta 24 yeni vaka görüldü. Hamilelikte geçirilen kızamık düşük, erken doğum ve ölüm riskini artırırken, eyalette doğum sonrası komplikasyonlar nedeniyle 21 yaşındaki bir anne hayatını kaybetti.Doktorlar, enfekte annelerden doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 30'unda doğuştan kızamık geliştiğini ve Pensilvanya'da yaklaşık iki düzine bebeğin enfekte olduğunu tahmin ediyor. Uzmanlar, bebeklik döneminde geçirilen kızamığın yıllar sonra ölümcül olabilen ‘SSPE’ adlı beyin hastalığına yol açma riski taşıdığı ve uzun vadeli etkilerinin hala büyük bir bilinmezlik olduğu uyarısında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/abdde-kizamik-alarmi-pennsylvaniada-olu-sayisi-4e-yukseldi-1108806768.html

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kızamık, abd, haberler, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)