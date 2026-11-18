https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/zaharova-parisin-ukraynadaki-catismaya-katilimi-ile-ilgili-konustu-herkesin-bildigi-bir-sir-1110428557.html
Zaharova, Paris’in Ukrayna’daki çatışmaya katılımı ile ilgili konuştu: Herkesin bildiği bir sır
Zaharova, Paris’in Ukrayna’daki çatışmaya katılımı ile ilgili konuştu: Herkesin bildiği bir sır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’daki çatışmaya aktif olarak katılımının ‘herkesin bildiği bir sır’ olduğunu belirtti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:40+0300
2026-11-18T16:49+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
fransa
paris
ukrayna
maidan
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e demecinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Fransız askeri uzmanlarının Ukrayna’da bulunduğunun doğrulanmasına rağmen, Paris’in bu ülkedeki çatışmanın bir tarafı olmadığı ve olmayı amaçlamadığı şeklindeki açıklamalarını yorumladı."Bu, ‘herkesin bildiği bir sır’ ifadesinin tam oturduğu klasik bir durum. Fransa'nın bu olaylara son derece aktif bir şekilde dahil olduğunu gerçekten bilmeyen biri mi vardı" diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:Rus diplomat, Fransa'nın Ukrayna'daki ve genel olarak Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşmasının arkasında olan devletler arasında yer aldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-fransa-ukrayna-ihtilafina-dogrudan-mudahil-olma-seceneklerini-aramaya-devam-ediyor-1101472443.html
rusya
fransa
paris
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, paris, ukrayna, maidan, avrupa
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, paris, ukrayna, maidan, avrupa
Zaharova, Paris’in Ukrayna’daki çatışmaya katılımı ile ilgili konuştu: Herkesin bildiği bir sır
16:40 18.11.2026 (güncellendi: 16:49 18.11.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’daki çatışmaya aktif olarak katılımının ‘herkesin bildiği bir sır’ olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e demecinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Fransız askeri uzmanlarının Ukrayna’da bulunduğunun doğrulanmasına rağmen, Paris’in bu ülkedeki çatışmanın bir tarafı olmadığı ve olmayı amaçlamadığı şeklindeki açıklamalarını yorumladı.
"Bu, ‘herkesin bildiği bir sır’ ifadesinin tam oturduğu klasik bir durum. Fransa'nın bu olaylara son derece aktif bir şekilde dahil olduğunu gerçekten bilmeyen biri mi vardı" diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:
Bunu tanımlamak için sanırım pek çok ifade kullanılabilir. Doğrudan, dolaylı, çaprazlama, dolambaçlı ya da ‘arka kapıdan’ mı, bunların bir önemi yok. Durumu anlamak açısından bunların bir önemi yok. Durum gayet net anlaşılıyor, tamamen işin içindeler.
Rus diplomat, Fransa'nın Ukrayna'daki ve genel olarak Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşmasının arkasında olan devletler arasında yer aldığını vurguladı.