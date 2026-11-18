https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/zaharova-parisin-ukraynadaki-catismaya-katilimi-ile-ilgili-konustu-herkesin-bildigi-bir-sir-1110428557.html

Zaharova, Paris’in Ukrayna’daki çatışmaya katılımı ile ilgili konuştu: Herkesin bildiği bir sır

Zaharova, Paris’in Ukrayna’daki çatışmaya katılımı ile ilgili konuştu: Herkesin bildiği bir sır

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’nın Ukrayna’daki çatışmaya aktif olarak katılımının ‘herkesin bildiği bir sır’ olduğunu belirtti. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T16:40+0300

2026-11-18T16:40+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Radyo Sputnik’e demecinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Fransız askeri uzmanlarının Ukrayna’da bulunduğunun doğrulanmasına rağmen, Paris’in bu ülkedeki çatışmanın bir tarafı olmadığı ve olmayı amaçlamadığı şeklindeki açıklamalarını yorumladı."Bu, ‘herkesin bildiği bir sır’ ifadesinin tam oturduğu klasik bir durum. Fransa'nın bu olaylara son derece aktif bir şekilde dahil olduğunu gerçekten bilmeyen biri mi vardı" diye konuşan Zaharova, şöyle devam etti:Rus diplomat, Fransa'nın Ukrayna'daki ve genel olarak Avrupa kıtasındaki durumun istikrarsızlaşmasının arkasında olan devletler arasında yer aldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-fransa-ukrayna-ihtilafina-dogrudan-mudahil-olma-seceneklerini-aramaya-devam-ediyor-1101472443.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, paris, ukrayna, maidan, avrupa