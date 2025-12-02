https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-fransa-ukrayna-ihtilafina-dogrudan-mudahil-olma-seceneklerini-aramaya-devam-ediyor-1101472443.html
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa’nın Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ettiğini, Fransız özel askeri şirketlerinin... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T11:26+0300
2025-12-02T11:26+0300
2025-12-02T11:42+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101472507_0:49:1178:712_1920x0_80_0_0_c982ff3ef4ad2a0e68a92566a7051a73.png
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/svr-direktoru-nariskin-avrupali-nato-muttefikleri-rusyaya-karsi-savasa-hazirlaniyor-1100347700.html
Rusya: Fransa, Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ediyor
11:26 02.12.2025 (güncellendi: 11:42 02.12.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa’nın Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ettiğini, Fransız özel askeri şirketlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri'nin bir numaralı meşru hedefi haline geleceğini bildirdi.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘silahlı çatışma durumunda olan üçüncü bir ülkeye yardım’ için özel askeri şirketlerin kullanılmasına izin veren 2025-1030 sayılı hükümet kararnamesine dikkat çekildi.
Ukrayna'nın mobil hava savunma birliklerinin ve sınırlı sayıdaki F-16'larının Rus hava hedeflerini engelleyemediği belirtilen açıklamada, Mirage ve diğer uçaklarda ustalaşmanın ise zaman ve yüksek beceri gerektirdiği, bunun için Kiev'in, başta Fransız olmak üzere modern Batı silahlarıyla donatılmış yabancı özel askeri şirketlere ihtiyacı olacağı vurgulandı.
SVR, Batılı özel askeri şirketlerin bu sorunların çözümünde kullanılmak istenebileceğini, ancak bunların katılımının Moskova tarafından Fransa'nın Rusya'ya karşı çatışmaya doğrudan katılımı olarak görüleceğini kaydetti.
Sonuç olarak Fransız özel askeri şirketleri Rus Silahlı Kuvvetleri'nin birincil meşru hedefi haline gelecek.