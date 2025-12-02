https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-fransa-ukrayna-ihtilafina-dogrudan-mudahil-olma-seceneklerini-aramaya-devam-ediyor-1101472443.html

Rusya: Fransa, Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ediyor

Rusya: Fransa, Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Fransa’nın Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olma seçeneklerini aramaya devam ettiğini, Fransız özel askeri şirketlerinin... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T11:26+0300

2025-12-02T11:26+0300

2025-12-02T11:42+0300

dünya

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

rusya dış i̇stihbart servisi (svr)

fransa

ukrayna

özel askeri şirket

kiev

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101472507_0:49:1178:712_1920x0_80_0_0_c982ff3ef4ad2a0e68a92566a7051a73.png

Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘silahlı çatışma durumunda olan üçüncü bir ülkeye yardım’ için özel askeri şirketlerin kullanılmasına izin veren 2025-1030 sayılı hükümet kararnamesine dikkat çekildi.Ukrayna'nın mobil hava savunma birliklerinin ve sınırlı sayıdaki F-16'larının Rus hava hedeflerini engelleyemediği belirtilen açıklamada, Mirage ve diğer uçaklarda ustalaşmanın ise zaman ve yüksek beceri gerektirdiği, bunun için Kiev'in, başta Fransız olmak üzere modern Batı silahlarıyla donatılmış yabancı özel askeri şirketlere ihtiyacı olacağı vurgulandı.SVR, Batılı özel askeri şirketlerin bu sorunların çözümünde kullanılmak istenebileceğini, ancak bunların katılımının Moskova tarafından Fransa'nın Rusya'ya karşı çatışmaya doğrudan katılımı olarak görüleceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/svr-direktoru-nariskin-avrupali-nato-muttefikleri-rusyaya-karsi-savasa-hazirlaniyor-1100347700.html

rusya

fransa

ukrayna

kiev

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), rusya dış i̇stihbart servisi (svr), fransa, ukrayna, özel askeri şirket, kiev, moskova