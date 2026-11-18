https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/usakov-putin-si-gorusmesi-verimli-gecti-1110433775.html

Uşakov: Putin-Şi görüşmesi verimli geçti

Uşakov: Putin-Şi görüşmesi verimli geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in uluslararası ve bölgesel gündemdeki kritik... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T18:50+0300

2026-11-18T18:50+0300

2026-11-18T18:51+0300

apec zi̇rvesi̇ 2026

yuriy uşakov

vladimir putin

çin devlet başkanı şi cinping

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

ukrayna

abu dabi

donald trump

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Uşakov, Putin ile Şi arasındaki görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini ve iki liderin görüşlerini açıkça dile getirdiğini belirtti.Liderlerin uluslararası ve bölgesel gündemdeki en kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldığını aktaran Uşakov, Abu Dabi’de Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelerin de görüşmede gündeme geldiğini söyledi.Uşakov ayrıca, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin genel oturumunun ardından yapılmasının planlandığını belirtti.Putin, Şi ve Trump arasında gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin süresini ise liderlerin kendilerinin belirleyeceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/peskov-putin-ve-trump-kapsamli-bir-gorusme-yapmadi-1110432995.html

ukrayna

abu dabi

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Sputnik Türkiye

yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), ukrayna, abu dabi, donald trump