https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/usakov-putin-si-gorusmesi-verimli-gecti-1110433775.html
Uşakov: Putin-Şi görüşmesi verimli geçti
Uşakov: Putin-Şi görüşmesi verimli geçti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in uluslararası ve bölgesel gündemdeki kritik... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:50+0300
2026-11-18T18:50+0300
2026-11-18T18:51+0300
apec zi̇rvesi̇ 2026
yuriy uşakov
vladimir putin
çin devlet başkanı şi cinping
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
ukrayna
abu dabi
donald trump
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Uşakov, Putin ile Şi arasındaki görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini ve iki liderin görüşlerini açıkça dile getirdiğini belirtti.Liderlerin uluslararası ve bölgesel gündemdeki en kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldığını aktaran Uşakov, Abu Dabi’de Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelerin de görüşmede gündeme geldiğini söyledi.Uşakov ayrıca, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin genel oturumunun ardından yapılmasının planlandığını belirtti.Putin, Şi ve Trump arasında gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin süresini ise liderlerin kendilerinin belirleyeceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/peskov-putin-ve-trump-kapsamli-bir-gorusme-yapmadi-1110432995.html
ukrayna
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yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), ukrayna, abu dabi, donald trump
yuriy uşakov, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), ukrayna, abu dabi, donald trump
Uşakov: Putin-Şi görüşmesi verimli geçti
18:50 18.11.2026 (güncellendi: 18:51 18.11.2026)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in uluslararası ve bölgesel gündemdeki kritik konuları ele aldığını açıkladı.
Uşakov, Putin ile Şi arasındaki görüşmenin dostane bir atmosferde geçtiğini ve iki liderin görüşlerini açıkça dile getirdiğini belirtti.
Liderlerin uluslararası ve bölgesel gündemdeki en kritik meseleleri kapsamlı şekilde ele aldığını aktaran Uşakov, Abu Dabi’de Ukrayna konusunda yürütülen müzakerelerin de görüşmede gündeme geldiğini söyledi.
Uşakov ayrıca, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ikili görüşmenin Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin genel oturumunun ardından yapılmasının planlandığını belirtti.
Putin, Şi ve Trump arasında gerçekleştirilmesi öngörülen üçlü görüşmenin süresini ise liderlerin kendilerinin belirleyeceğini kaydetti.