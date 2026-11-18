https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/peskov-putin-ve-trump-kapsamli-bir-gorusme-yapmadi-1110432995.html
Peskov: Putin ve Trump kapsamlı bir görüşme yapmadı
Peskov: Putin ve Trump kapsamlı bir görüşme yapmadı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Shenzhen’de düzenlenen resmi resepsiyonda yalnızca... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T18:29+0300
2026-11-18T18:29+0300
2026-11-18T18:29+0300
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shenzhen
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donald trump
jeffrey sachs
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Peskov, Putin ile Trump arasında 19 Kasım’da kapsamlı bir görüşme yapılmasının planlanmadığını, Rusya-ABD-Çin zirvesi için ise bir saat ayrıldığını belirtti.Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-trump-ve-si-el-sikisti-ve-ayak-ustu-kisa-bir-gorusme-gerceklestirdi-1110426783.html
abd
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dmitriy peskov, kremlin, abd, rusya, shenzhen, vladimir putin, donald trump, jeffrey sachs
dmitriy peskov, kremlin, abd, rusya, shenzhen, vladimir putin, donald trump, jeffrey sachs
Peskov: Putin ve Trump kapsamlı bir görüşme yapmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Shenzhen’de düzenlenen resmi resepsiyonda yalnızca selamlaştığını açıkladı.
Peskov, Putin ile Trump arasında 19 Kasım’da kapsamlı bir görüşme yapılmasının planlanmadığını, Rusya-ABD-Çin zirvesi için ise bir saat ayrıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
Devlet başkanları, en zorlu konuların ele alınması sırasında nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda örnek teşkil ediyor.
Putin ve Trump, çarşamba günü düzenlenen resmi resepsiyonda kapsamlı bir görüşme yapmadı; liderler yalnızca birbirlerini selamladı.
Putin ile Trump arasında 19 Kasım’da kapsamlı bir görüşme yapılması planlanmıyor.
Putin, Shenzhen’deki resmi resepsiyonda Amerikalı ekonomist Jeffrey Sachs ile sohbet etti.
Putin’in Shenzhen’de Japonya ve Güney Kore liderleriyle herhangi bir teması olmadı.
Japonya Başbakanı ile de görüşme yapılması planlanmıyor.