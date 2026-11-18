Devlet başkanları, en zorlu konuların ele alınması sırasında nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda örnek teşkil ediyor. Devlet başkanları, en zorlu konuların ele alınması sırasında nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda örnek teşkil ediyor.

Putin ve Trump, çarşamba günü düzenlenen resmi resepsiyonda kapsamlı bir görüşme yapmadı; liderler yalnızca birbirlerini selamladı. Putin ve Trump, çarşamba günü düzenlenen resmi resepsiyonda kapsamlı bir görüşme yapmadı; liderler yalnızca birbirlerini selamladı.

Putin ile Trump arasında 19 Kasım’da kapsamlı bir görüşme yapılması planlanmıyor. Putin ile Trump arasında 19 Kasım’da kapsamlı bir görüşme yapılması planlanmıyor.

Putin, Shenzhen’deki resmi resepsiyonda Amerikalı ekonomist Jeffrey Sachs ile sohbet etti. Putin, Shenzhen’deki resmi resepsiyonda Amerikalı ekonomist Jeffrey Sachs ile sohbet etti.

Putin’in Shenzhen’de Japonya ve Güney Kore liderleriyle herhangi bir teması olmadı. Putin’in Shenzhen’de Japonya ve Güney Kore liderleriyle herhangi bir teması olmadı.