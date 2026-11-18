https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/sinirda-rekor-miktarda-kokain-yakalandi-tirdan-123-paket-uyusturucu-cikti-1110418866.html

Sınırda rekor miktarda kokain yakalandı: TIR'dan 123 paket uyuşturucu çıktı

Sınırda rekor miktarda kokain yakalandı: TIR'dan 123 paket uyuşturucu çıktı

Sputnik Türkiye

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği ARES'in de... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T10:00+0300

2026-11-18T10:00+0300

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türki̇ye

ares

kapıkule

ticaret bakanlığı

edirne cumhuriyet başsavcılığı

tir

kokain

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Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da 140 kilo 970 gram kokain ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı, yakalanan miktarın Kapıkule'de bugüne kadar tek seferde gerçekleştirilen en büyük kokain yakalaması olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve kontrol çalışmaları sırasında Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'ı incelemeye aldı.Riskli olarak değerlendirilen araç, X-Ray tarama sistemine yönlendirildi. Taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine TIR'da ayrıntılı arama yapılmasına karar verildi.Narkotik köpeği ARES uyuşturucunun yerini tespit ettiArama çalışmalarına ARES isimli narkotik dedektör köpeği de katıldı. Dedektör köpeğinin TIR dorsesinin farklı bölgelerine tepki vermesi üzerine ekipler bu noktalarda incelemelerini yoğunlaştırdı.Yapılan detaylı kontrollerde, dorsede gizlenmiş 123 paket halinde toplam 140 kilo 970 gram kokain bulundu.Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tarihi kokain yakalamasıTicaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tek seferde ele geçirilen kokain miktarı bakımından rekor olarak kayıtlara geçti.Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule, uluslararası kara yolu taşımacılığının yoğun olarak gerçekleştirildiği geçiş noktaları arasında bulunuyor.Gümrük Muhafaza ekipleri, sınır kapılarındaki kaçakçılık girişimlerini tespit etmek amacıyla risk analizi, X-Ray tarama sistemleri ve narkotik dedektör köpeklerinden yararlanıyor.Son operasyonda da risk değerlendirmesiyle başlayan kontroller, tarama sistemindeki şüpheli bulguların ardından narkotik köpeğiyle yapılan aramayla sonuçlandı.Ticaret Bakanlığı'ndan uyuşturucu kaçakçılığı açıklamasıTicaret Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı açıklamada uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, ileri teknoloji tarama sistemleri, etkin risk analizleri, narkotik dedektör köpekleri ve uzman personelin kaçakçılıkla mücadelede kullanıldığı vurgulandı.Bakanlık, çalışmaların Türkiye'nin ekonomik güvenliğini ve toplum sağlığını korumak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.Kapıkule'deki kokain operasyonunda soruşturma sürüyorOperasyonun ardından olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.Ticaret Bakanlığı, açıklamasında "Olayla ilgili tahkikat Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.Ele geçirilen uyuşturucunun kimlere ait olduğu, nereden getirildiği ve nihai varış noktasına ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.Soruşturma kapsamında uyuşturucu sevkiyatının bağlantılarının araştırılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110417884.html

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ares, kapıkule, ticaret bakanlığı, edirne cumhuriyet başsavcılığı, tir, kokain