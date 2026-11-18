https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1110417884.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Şehir Hatları, 18 Kasım Çarşamba günü üç hatta... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T09:20+0300

2026-11-18T09:20+0300

2026-11-18T09:20+0300

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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, üç hatta seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği, iki hatta ise geçici güzergâh değişikliğine gidildiği bildirildi.Yetkililer, yolcuların ulaşım planlarını güncel duyurulara göre yapmaları gerektiğini belirtti.İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal edildi?Şehir Hatları'nın açıklamasına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur hatları şöyle:Söz konusu hatlarda seferler, hava koşullarının elverişli hale gelmesine ve yeni bir duyuru yapılmasına kadar gerçekleştirilemeyecek.Özellikle Adalar ile Anadolu Yakası arasında ulaşım sağlayan yolcuların, sefer iptallerini dikkate alarak alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.Aşiyan vapur seferlerinde güzergâh değişikliğiOlumsuz hava koşulları nedeniyle Aşiyan çıkışlı iki vapur hattının güzergâhında da geçici değişikliğe gidildi.Şehir Hatları, söz konusu hatların ikinci bir duyuruya kadar Bebek üzerinden hizmet vereceğini açıkladı.Yeni güzergâhlar şu şekilde belirlendi:Bu değişiklikle birlikte Aşiyan yerine Bebek İskelesi kullanılacak. Yolcuların geçici güzergâhlardaki iskele değişikliklerini dikkate almaları gerekiyor.İptal edilen vapur seferleri ne zaman başlayacak?Şehir Hatları, iptal edilen seferlerin yeniden başlayacağına ilişkin henüz kesin bir saat açıklamadı.Yapılan duyuruda, iptal ve güzergah değişikliklerinin "ikinci bir duyuruya kadar" geçerli olacağı vurgulandı.Hava koşullarına bağlı olarak seferlerin yeniden düzenlenebileceği belirtilirken, yolcuların Şehir Hatları'nın resmî internet sitesi ve güncel sefer duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.Güncel bilgilere Şehir Hatları resmî internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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i̇stanbul, çarşamba , burgazada, şehir hatları, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), aşiyan