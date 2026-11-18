https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-200-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1110423917.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 310 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve 143 farklı bölgedeki askeri hedeflerin... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T12:59+0300

2026-11-18T12:59+0300

2026-11-18T13:09+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük bilgilendirme bülteninde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri harekat bölgesindeki faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1165'in üzerinde asker ve 18 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Askeri ve enerji altyapıları hedef alındıAçıklamada, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının koordineli saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında Ukrayna ordusunun kullanımındaki askeri havaalanları, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA ile kara robot sistemlerinin üretim ve depolama merkezlerinin vurulduğu ifade edildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukrayna silahlı birliklerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı kaydedildi.310 İHA imha edildiBakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de değinerek, son 24 saat içerisinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 310 İHA'nın hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-si-cinping-apec-zirvesinde-bir-araya-geldi-1110414959.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)