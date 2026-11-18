https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-200-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1110423917.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 310 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve 143 farklı bölgedeki askeri hedeflerin... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T12:59+0300
2026-11-18T12:59+0300
2026-11-18T13:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük bilgilendirme bülteninde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri harekat bölgesindeki faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1165'in üzerinde asker ve 18 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Askeri ve enerji altyapıları hedef alındıAçıklamada, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının koordineli saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında Ukrayna ordusunun kullanımındaki askeri havaalanları, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA ile kara robot sistemlerinin üretim ve depolama merkezlerinin vurulduğu ifade edildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukrayna silahlı birliklerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı kaydedildi.310 İHA imha edildiBakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de değinerek, son 24 saat içerisinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 310 İHA'nın hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-si-cinping-apec-zirvesinde-bir-araya-geldi-1110414959.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte bin 200 kadar militan etkisiz hale getirildi
12:59 18.11.2026 (güncellendi: 13:09 18.11.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 310 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve 143 farklı bölgedeki askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük bilgilendirme bülteninde, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri harekat bölgesindeki faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1165'in üzerinde asker ve 18 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Askeri ve enerji altyapıları hedef alındı
Açıklamada, Rus ordusuna bağlı operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz İHA'ları, füze birlikleri ve topçu bataryalarının koordineli saldırılar düzenlediği belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında Ukrayna ordusunun kullanımındaki askeri havaalanları, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, İHA ile kara robot sistemlerinin üretim ve depolama merkezlerinin vurulduğu ifade edildi. Ayrıca mühimmat depoları ile Ukrayna silahlı birliklerinin 143 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının da hedef alındığı kaydedildi.
Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine de değinerek, son 24 saat içerisinde Ukrayna'ya ait uçak tipi 310 İHA'nın hava savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.