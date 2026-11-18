https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-si-cinping-apec-zirvesinde-bir-araya-geldi-1110414959.html

Putin ve Şi Cinping APEC Zirvesi’nde bir araya geldi

Putin ve Şi Cinping APEC Zirvesi’nde bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:26+0300

2026-11-18T07:26+0300

2026-11-18T07:36+0300

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vladimir putin

şi cinping

şenzen

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

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Çin’in Şenzen şehrinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik görüşme başladı. Devlet Konukevi Çilin Şancuang’da (Qilin Shanzhuang) gerçekleşen zirvede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve küresel gelişmeler ele alınıyor.Putin: 'İlişkilerimiz halklarımızın yararına yükseliş trendinde'Görüşmenin açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Şi: 'İlişkilerimiz küresel konjonktürden etkilenmiyor'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Çin ilişkilerinin çok geniş bir perspektife sahip olduğunu vurguladı. Şi, iki ülke arasındaki bağların uluslararası alandaki dalgalanmalardan ve küresel konjonktürden etkilenmediğinin altını çizdi.Moskova’dan dev heyet katılımıZirvede Rusya heyetinde kabinenin ve Kremlin'in en üst düzey isimleri yer alıyor. Heyette Başbakan Yardımcıları Tatyana Golikova ve Dmitriy Çernışenko, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov ile Enerji Bakanı Sergey Tsivilev bulunuyor.Ayrıca Kremlin kanadından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin de müzakerelere katılıyor. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, liderlerin ekonomi, enerji, finans, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki işbirliği konularını ele alacağı bildirilmişti.Bu yılki dördüncü yüz yüze görüşmeŞenzen’daki bu zirve, Putin ve Şi Cinping’in bu yıl gerçekleştirdiği beşinci temas ve dördüncü yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor. İki lider yılın başında geleneksel video konferans görüşmesini gerçekleştirmiş, mayıs ayında Putin Pekin’e resmi bir ziyaret düzenlemişti. Liderler ayrıca Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Hindistan'daki BRICS zirvelerinde de bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-shenzhendeki-apec-zirvesi-programina-basliyor-1110411572.html

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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, şenzen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)