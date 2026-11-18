https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-si-cinping-apec-zirvesinde-bir-araya-geldi-1110414959.html
Putin ve Şi Cinping APEC Zirvesi’nde bir araya geldi
Putin ve Şi Cinping APEC Zirvesi’nde bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T07:26+0300
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Çin’in Şenzen şehrinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik görüşme başladı. Devlet Konukevi Çilin Şancuang’da (Qilin Shanzhuang) gerçekleşen zirvede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve küresel gelişmeler ele alınıyor.Putin: 'İlişkilerimiz halklarımızın yararına yükseliş trendinde'Görüşmenin açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Şi: 'İlişkilerimiz küresel konjonktürden etkilenmiyor'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Çin ilişkilerinin çok geniş bir perspektife sahip olduğunu vurguladı. Şi, iki ülke arasındaki bağların uluslararası alandaki dalgalanmalardan ve küresel konjonktürden etkilenmediğinin altını çizdi.Moskova’dan dev heyet katılımıZirvede Rusya heyetinde kabinenin ve Kremlin'in en üst düzey isimleri yer alıyor. Heyette Başbakan Yardımcıları Tatyana Golikova ve Dmitriy Çernışenko, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov ile Enerji Bakanı Sergey Tsivilev bulunuyor.Ayrıca Kremlin kanadından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin de müzakerelere katılıyor. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, liderlerin ekonomi, enerji, finans, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki işbirliği konularını ele alacağı bildirilmişti.Bu yılki dördüncü yüz yüze görüşmeŞenzen’daki bu zirve, Putin ve Şi Cinping’in bu yıl gerçekleştirdiği beşinci temas ve dördüncü yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor. İki lider yılın başında geleneksel video konferans görüşmesini gerçekleştirmiş, mayıs ayında Putin Pekin’e resmi bir ziyaret düzenlemişti. Liderler ayrıca Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Hindistan'daki BRICS zirvelerinde de bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-shenzhendeki-apec-zirvesi-programina-basliyor-1110411572.html
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rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, şenzen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, şenzen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
Putin ve Şi Cinping APEC Zirvesi’nde bir araya geldi
07:26 18.11.2026 (güncellendi: 07:36 18.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında ikili ilişkileri ve uluslararası gündemi masaya yatırdı. Liderler, Moskova-Pekin hattındaki işbirliğinin küresel konjonktürden etkilenmeden yükselişini sürdürdüğü mesajını verdi.
Çin’in Şenzen şehrinde gerçekleştirilen APEC Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki kritik görüşme başladı. Devlet Konukevi Çilin Şancuang’da (Qilin Shanzhuang) gerçekleşen zirvede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve küresel gelişmeler ele alınıyor.
Putin: 'İlişkilerimiz halklarımızın yararına yükseliş trendinde'
Görüşmenin açılışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Putin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Yükselen işbirliği:
Rusya ve Çin arasındaki çalışmalar, her iki ülkenin halklarının yararına olacak şekilde yükseliş trendiyle ilerliyor.
Dış politikada istikrar:
Moskova ve Pekin’in uluslararası arenadaki dış politika eş güdümü istikrarlı bir şekilde işliyor.
Ticarette büyüme beklentisi:
İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2026 yılında da iyi bir büyüme ivmesi sergileyecek.
Çok kutuplu dünya vurgusu:
Rusya ve Çin, daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası konusunda yapıcı bir yaklaşım benimsiyor.
Turizmde vizesiz dönem etkisi:
Pekin yönetiminin girişimiyle uygulamaya konulan vizesiz seyahat rejimi sayesinde karşılıklı turist akışı artış gösteriyor.
Şi: 'İlişkilerimiz küresel konjonktürden etkilenmiyor'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya-Çin ilişkilerinin çok geniş bir perspektife sahip olduğunu vurguladı. Şi, iki ülke arasındaki bağların uluslararası alandaki dalgalanmalardan ve küresel konjonktürden etkilenmediğinin altını çizdi.
Moskova’dan dev heyet katılımı
Zirvede Rusya heyetinde kabinenin ve Kremlin'in en üst düzey isimleri yer alıyor. Heyette Başbakan Yardımcıları Tatyana Golikova ve Dmitriy Çernışenko, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Valeriy Falkov ile Enerji Bakanı Sergey Tsivilev bulunuyor.
Ayrıca Kremlin kanadından Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin de müzakerelere katılıyor. Kremlin'den daha önce yapılan açıklamada, liderlerin ekonomi, enerji, finans, yüksek teknolojiler ve yapay zeka alanlarındaki işbirliği konularını ele alacağı bildirilmişti.
Bu yılki dördüncü yüz yüze görüşme
Şenzen’daki bu zirve, Putin ve Şi Cinping’in bu yıl gerçekleştirdiği beşinci temas ve dördüncü yüz yüze görüşme olma özelliğini taşıyor. İki lider yılın başında geleneksel video konferans görüşmesini gerçekleştirmiş, mayıs ayında Putin Pekin’e resmi bir ziyaret düzenlemişti. Liderler ayrıca Kırgızistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Hindistan'daki BRICS zirvelerinde de bir araya gelmişti.