https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-usakov-putin-ve-trump-arasindaki-gorusmeye-kalabalik-heyetler-1110424703.html

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Putin ve Trump arasındaki görüşmeye kalabalık heyetler katılmayacak

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Putin ve Trump arasındaki görüşmeye kalabalık heyetler katılmayacak

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilecek görüşmeye kalabalık... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T13:32+0300

2026-11-18T13:32+0300

2026-11-18T13:32+0300

apec zi̇rvesi̇ 2026

donald trump

abd

çin

asya-pasifik

yuriy uşakov

şi cinping

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nin 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlendiği Shenzhen kentinde resmi ziyarette bulunuyor. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov daha önce, Putin ile Trump’ın zirve sırasında birkaç kez görüşeceğini açıklamıştı.Uşakov verdiği röportajda, “Rusya ve ABD liderleri arasındaki görüşmeye katılacak heyetlerin oldukça sınırlı sayıda kişiden oluşacağı kesin. Görüşmede kalabalık heyetler bulunmayacak" cümlelerini kaydetti.'Görüşmenin formatından bağımsız olarak kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecek'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın, müzakerelerin formatından bağımsız olarak kapsamlı bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.Uşakov, iki lider arasında kapsamlı bir ikili görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:'Putin ve Trump, Çin’de hem bugün hem de perşembe günü bir araya gelebilir'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Rusya ve ABD devlet başkanları Putin ile Donald Trump’ın, APEC Zirvesi kapsamında çarşamba ve perşembe günleri bir araya gelebileceğini bildirdi.Uşakov açıklamasında, “Görüşmeleri kararlaştırıldı. Belki bugün akşam saatlerinde, tüm liderlerin katılması halinde, resmi akşam yemeği sırasında da bir araya gelebilirler. Yarın ise hem APEC Zirvesi’nin genel oturumunda hem de oturumun hemen ardından mutlaka görüşecekler" dedi.'Putin ve Trump’ın Çin’deki görüşmede ele alması gereken çok sayıda konu var' Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştireceği görüşmede ele almaları gereken çok sayıda konu bulunduğunu belirtti.Uşakov, “Görüşülmesi gereken çok sayıda konu var” ifadelerini kullandı.'Putin, Şi Cinping ve Trump geniş kapsamlı konuları ele alacak'Uşakov, uluslararası gelişmelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump’ı, dünya genelinde giderek derinleşerek ciddi sorunlara dönüşen çatışmalar da dahil olmak üzere çok sayıda konuyu ele almaya yönelttiğini belirtti.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşakov, şu ifadeleri kullandı:'Üçlü görüşmenin ardından yayımlanacak ortak açıklama metni üzerinde yoğun çalışmalar yürütülüyor'Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Vladimir Putin, Donald Trump ve Şi Cinping arasında gerçekleştirilecek üçlü görüşmenin ardından yayımlanması planlanan açıklama metni üzerindeki çalışmaların son derece yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/cin-devlet-baskani-si-cin-rus-munasebetleri-dunyadaki-calkantili-ortamin-istikrara-kavusmasina-1110421261.html

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donald trump, abd, çin, asya-pasifik, yuriy uşakov, şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vladimir putin