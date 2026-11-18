https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/cin-devlet-baskani-si-cin-rus-munasebetleri-dunyadaki-calkantili-ortamin-istikrara-kavusmasina-1110421261.html
Çin Devlet Başkanı Şi: Çin-Rus münasebetleri, dünyadaki çalkantılı ortamın istikrara kavuşmasına katkı sağlıyor
Çin Devlet Başkanı Şi: Çin-Rus münasebetleri, dünyadaki çalkantılı ortamın istikrara kavuşmasına katkı sağlıyor
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin, dünyadaki... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T11:48+0300
2026-11-18T11:48+0300
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apec zi̇rvesi̇ 2026
şi cinping
çin halk cumhuriyeti
rusya federasyonu
asya-pasifik
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
vladimir putin
rusya
çin
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya ile Çin arasındaki münasebetlerin istikrarını koruduğunu ve uluslararası alanda yaşanabilecek her türlü sarsıntıya dayanabilecek güçte olduğunu dile getirdi.Şi açıklamasında, “Sizin ve benim kararlı liderliğimiz altında Çin-Rusya ilişkileri, her türlü zorluk ve fırtına karşısında bir dağ gibi sarsılmaz olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.Şi Moskova ile Pekin arasındaki iş birliğinin, uluslararası istikrarsızlık ortamında istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak yarar ilkelerine dayanan, büyük güçler arasında yeni tür ilişkilerin bir örneği olarak nitelendirdi.'İlişkilerimiz büyük güçler arasında yeni bir ilişki modelinin oluşturulmasına örnek teşkil ediyor'Şi Cinping ayrıca ikili ilişkilerin potansiyelinden istikrarlı biçimde yararlanılması ve somut iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Çin lideri, ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesinin ve uluslararası yükümlülüklerin sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesinin önemini vurguladı.Şi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Şi yaptığı açıklamada, "Çin ve Rusya, iki devlet başkanının vardığı mutabakatın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yasama organları ve Yüksek Mahkeme arasındaki etkileşim mekanizmalarını ve partiler arası temas mekanizmalarını kullanmalıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-si-cinping-apec-zirvesinde-bir-araya-geldi-1110414959.html
çin halk cumhuriyeti
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şi cinping, çin halk cumhuriyeti, rusya federasyonu, asya-pasifik, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vladimir putin, rusya, çin
şi cinping, çin halk cumhuriyeti, rusya federasyonu, asya-pasifik, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vladimir putin, rusya, çin
Çin Devlet Başkanı Şi: Çin-Rus münasebetleri, dünyadaki çalkantılı ortamın istikrara kavuşmasına katkı sağlıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin, dünyadaki çalkantılı ortamın istikrara kavuşmasına katkı sağladığını vurguladı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede Rusya ile Çin arasındaki münasebetlerin istikrarını koruduğunu ve uluslararası alanda yaşanabilecek her türlü sarsıntıya dayanabilecek güçte olduğunu dile getirdi.
Şi açıklamasında, “Sizin ve benim kararlı liderliğimiz altında Çin-Rusya ilişkileri, her türlü zorluk ve fırtına karşısında bir dağ gibi sarsılmaz olmuştur ve olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Şi Moskova ile Pekin arasındaki iş birliğinin, uluslararası istikrarsızlık ortamında istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak yarar ilkelerine dayanan, büyük güçler arasında yeni tür ilişkilerin bir örneği olarak nitelendirdi.
'İlişkilerimiz büyük güçler arasında yeni bir ilişki modelinin oluşturulmasına örnek teşkil ediyor'
Şi Cinping ayrıca ikili ilişkilerin potansiyelinden istikrarlı biçimde yararlanılması ve somut iş birliğinin genişletilmesi çağrısında bulundu. Çin lideri, ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çaba gösterilmesinin ve uluslararası yükümlülüklerin sorumluluk bilinciyle yerine getirilmesinin önemini vurguladı.
Şi açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu yıl, Çin ile Rusya arasında stratejik ortaklık ve iş birliği ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasında İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın imzalanmasının 25. yıl dönümü kutlanıyor.
Çin-Rusya ilişkileri yalnızca bir dağ gibi sarsılmaz olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe geniş bir perspektiften bakılmasını, değişim ve çalkantılarla dolu bir dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırılmasını sağlıyor. Bu ilişkiler, eşitlik, karşılıklı saygı, verilen sözlere bağlılık ve ortak yarar sağlamayı amaçlayan iş birliği temelinde büyük güçler arasında yeni bir ilişki modelinin oluşturulmasına örnek teşkil ediyor.
Şi yaptığı açıklamada, "Çin ve Rusya, iki devlet başkanının vardığı mutabakatın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için yasama organları ve Yüksek Mahkeme arasındaki etkileşim mekanizmalarını ve partiler arası temas mekanizmalarını kullanmalıdır" dedi.