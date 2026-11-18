Bu yıl, Çin ile Rusya arasında stratejik ortaklık ve iş birliği ilişkilerinin kurulmasının 30. yıl dönümü ve Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya arasında İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’nın imzalanmasının 25. yıl dönümü kutlanıyor.

Çin-Rusya ilişkileri yalnızca bir dağ gibi sarsılmaz olmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe geniş bir perspektiften bakılmasını, değişim ve çalkantılarla dolu bir dünyaya daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandırılmasını sağlıyor. Bu ilişkiler, eşitlik, karşılıklı saygı, verilen sözlere bağlılık ve ortak yarar sağlamayı amaçlayan iş birliği temelinde büyük güçler arasında yeni bir ilişki modelinin oluşturulmasına örnek teşkil ediyor.