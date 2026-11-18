https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-cin-ve-irandan-ortak-aciklama-uaeanin-irandaki-denetimleri-ancak-saldirilarin-durmasiyla-1110437495.html
Rusya, Çin ve İran’dan ortak açıklama: UAEA'nın İran’daki denetimleri ancak saldırıların durmasıyla mümkün
Rusya, Çin ve İran’dan ortak açıklama: UAEA'nın İran’daki denetimleri ancak saldırıların durmasıyla mümkün
Sputnik Türkiye
Rusya, Çin ve İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran’daki denetim faaliyetlerine ancak çatışmaların tamamen sona ermesi ve yeni saldırı... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya, Çin ve İran’ın ortak açıklaması, UAEA Yönetim Kurulunun çarşamba günü düzenlenen oturumunda Rus temsilci tarafından okundu.Üç ülkenin temsilcileri, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan nesnel engeller ve devam eden güç kullanma tehdidi dikkate alınmadan İran’daki nükleer tesislerde rutin denetim faaliyetlerinin koşulsuz biçimde sürdürülmesinde ısrar edilmesinin, UAEA kontrollerinin tam anlamıyla yeniden başlamasına katkı sağlamadığını belirtti.Ortak açıklamada, “Denetim faaliyetlerinin yeniden başlaması ancak askeri eylemlerin tamamen sona ermesi, yeni saldırılara ilişkin tüm tehditlerin ortadan kaldırılması ve benzer saldırılar ile tehditlerin tekrarlanmayacağına dair ikna edici güvenceler verilmesi halinde mümkün olacaktır” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/grossi-uaea-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilarin-sorumlusunu-aciklayamaz-1110435169.html
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rusya, i̇ran, çin, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea
rusya, i̇ran, çin, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), uaea
Rusya, Çin ve İran’dan ortak açıklama: UAEA'nın İran’daki denetimleri ancak saldırıların durmasıyla mümkün
Rusya, Çin ve İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran’daki denetim faaliyetlerine ancak çatışmaların tamamen sona ermesi ve yeni saldırı tehditlerinin ortadan kaldırılmasının ardından yeniden başlayabileceğini bildirdi.
Rusya, Çin ve İran’ın ortak açıklaması, UAEA Yönetim Kurulunun çarşamba günü düzenlenen oturumunda Rus temsilci tarafından okundu.
Üç ülkenin temsilcileri, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan nesnel engeller ve devam eden güç kullanma tehdidi dikkate alınmadan İran’daki nükleer tesislerde rutin denetim faaliyetlerinin koşulsuz biçimde sürdürülmesinde ısrar edilmesinin, UAEA kontrollerinin tam anlamıyla yeniden başlamasına katkı sağlamadığını belirtti.
Ortak açıklamada, “Denetim faaliyetlerinin yeniden başlaması ancak askeri eylemlerin tamamen sona ermesi, yeni saldırılara ilişkin tüm tehditlerin ortadan kaldırılması ve benzer saldırılar ile tehditlerin tekrarlanmayacağına dair ikna edici güvenceler verilmesi halinde mümkün olacaktır” ifadelerine yer verildi.