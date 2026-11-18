https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/grossi-uaea-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilarin-sorumlusunu-aciklayamaz-1110435169.html

Grossi: UAEA, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların sorumlusunu açıklayamaz

Grossi: UAEA, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların sorumlusunu açıklayamaz

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, kurumun teknik nitelikteki görev alanı ve siyasi analiz yetkisinin bulunmaması... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T21:04+0300

2026-11-18T21:04+0300

2026-11-18T21:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

rafael grossi

zaporojye nükleer güç santrali

kiev

ukrayna

rusya dışişleri bakanlığı

viyana

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UAEA Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Grossi, Ajansın Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yönelik saldırılardan sorumlu olan tarafı açıklayıp açıklamayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.Grossi, “Biz siyasi analistler gibi çalışan analistler değiliz. Uluslararası denetçi ve müfettişlerden oluşan bir kurumuz. Bir konuda açıklama yaptığımızda, bunun bağımsız biçimde doğrulayabildiğimiz bir husus olması gerekir” dedi.UAEA’nın tarafların açıklamalarını temel alarak saldırıların sorumlusunu ilan etmeyeceğini vurgulayan Grossi, Ajansın değerlendirmelerinin yalnızca bağımsız olarak doğrulanabilen verilere dayanacağını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin santrale yönelik saldırıları konusunda UAEA ve Grossi’den net bir değerlendirme beklediklerini belirtmişti. Bakanlık, saldırıların Rus uzmanların yanı sıra santralde görev yapan UAEA Sekretaryası çalışanlarını da tehlikeye attığına dikkat çekmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Grossi’yi, Kiev rejiminin santrale yönelik saldırılardaki sorumluluğunu ve santral çalışanlarının öldürülmesini kabul etmekten kaçınmakla suçlamıştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanı Korgeneral Aleksey Rtişev ise Ukrayna ordusunun santralin kritik tesislerine yönelik saldırılarının arttığını ve santralin çalışmasını sağlayan sivillerin de ateş altında kaldığını belirtmişti.Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov da Ukrayna güçlerinin Zaporojye NGS çalışanlarını sistematik ve kesintisiz biçimde hedef aldığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/rusya-disisleri-kiev-uaea-baskani-grossinin-zaporojye-nukleer-santrali-ziyaretini-engelledi-1109634186.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, zaporojye nükleer güç santrali, kiev, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, viyana