https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyede-oturma-izni-degisti-150-bin-dolar-yatirana-3-yil-hak-taninacak-1110416737.html
Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'de oturma izni değişti: 150 bin dolar yatırana 3 yıl hak tanınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'de oturma izni değişti: 150 bin dolar yatırana 3 yıl hak tanınacak
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yönelik ikamet izni şartları yeniden düzenlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, en az 150 bin dolar yatırım... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T08:04+0300
2026-11-18T08:04+0300
2026-11-18T08:05+0300
türki̇ye
sermaye piyasası kurulu (spk)
i̇çişleri bakanlığı
resmi gazete
dolar
yabancı
oturum
oturum izni
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Türkiye'de yatırım yaparak oturma izni almak isteyen yabancılar için yeni ikamet izni şartları belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar" ile yatırım miktarına bağlı olarak verilebilecek ikamet izni süreleri yeniden düzenlendi.Karara göre, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım koşullarını karşılayan yabancılara 150 bin dolar yatırım karşılığında 3 yıl, 200 bin dolar yatırım karşılığında ise 5 yıl ikamet izni düzenlenebilecek.Düzenleme yalnızca yatırımcıları değil, belirli koşulları karşılayan aile üyelerini de kapsıyor. Ancak yatırım yoluyla alınacak ikamet izni, Türk vatandaşlığı kazanılması anlamına gelmeyecek.150 bin dolar yatırana 3 yıl, 200 bin dolar yatırana 5 yılYeni düzenlemeyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye'de kalabilecekleri süre, yaptıkları yatırımın büyüklüğüne göre belirlenecek.Yatırımların ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yapılması gerekiyor. Belirtilen tutarlar asgari yatırım şartını oluştururken, ikamet izninin düzenlenebilmesi için ilgili kurumların yatırımın gerçekleştirildiğini tespit etmesi şartı aranacak.Kararda, ikamet izni verilmesinde esas alınacak yatırım araçları ve bunların hangi kurumlar tarafından denetleneceği de ayrıntılı biçimde düzenlendi.Yabancı yatırımcılar hangi alanlara yatırım yapabilecek?Yeni karar kapsamında banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden gerçekleştirilecek yatırımlar ikamet izni başvurularında dikkate alınabilecek.Yatırımın türüne göre yetkili kurumlar şöyle belirlendi:Düzenleme, yatırımın yalnızca gerçekleştirilmesini değil, belirli bir süre boyunca korunmasını da şart koşuyor.Yatırımın ne kadar süre tutulması gerekiyor?Karara göre yabancı yatırımcıların, ikamet izni almak için kullandıkları yatırım araçlarını izin süresinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekecek.Buna göre 3 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın ise en az 30 ay korunması şartı aranacak.Bu yükümlülük banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden yapılan yatırımlar için geçerli olacak.Yatırımın belirtilen süre boyunca muhafaza edildiğinin tespiti, yatırım aracına göre yetkilendirilen kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.Yabancı yatırımcıların eşleri ve çocukları da yararlanabilecekYeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de yatırımcıların aile üyelerine tanınan ikamet izni imkânı oldu.Karara göre, yatırım şartlarını karşılayan yabancılarla birlikte yabancı eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek.Böylece gerekli koşulların sağlanması halinde yatırımcının aile üyeleri için de ikamet izni düzenlenmesinin önü açılacak.Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve diğer idari işlemlere ilişkin ayrıntılı usul ve esaslar ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı verilecek mi?Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yatırım karşılığında verilecek ikamet izinlerinin Türk vatandaşlığına doğrudan hak kazandırmayacağı açıkça belirtildi.Kararın ilgili hükmüne göre, bu düzenleme kapsamında verilen ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.Söz konusu madde, istisnai yollarla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümleri düzenliyor.Dolayısıyla 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında alınacak ikamet izni, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasından ayrı bir hukuki statü oluşturuyor.Bu kapsamda ikamet izni alan yabancıların, yalnızca söz konusu yatırım ve izin nedeniyle otomatik olarak Türk vatandaşlığı kazanması mümkün olmayacak.Yeni ikamet izni düzenlemesinin amacı ne?Yeni karar, Türkiye'de çalışmayan ancak belirli finansal araçlar üzerinden yatırım yapan yabancıların ikamet izni alabilmelerine ilişkin koşulları belirliyor.Düzenlemeyle yatırım tutarı, ikamet izni süresi, yatırımın korunması gereken dönem ve yetkili denetim kurumları açık biçimde tanımlanmış oldu.Kararın uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Böylece yatırımcıların başvuru koşulları ve idari süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi sağlanacak.
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sermaye piyasası kurulu (spk), i̇çişleri bakanlığı, resmi gazete, dolar, yabancı, oturum, oturum izni
sermaye piyasası kurulu (spk), i̇çişleri bakanlığı, resmi gazete, dolar, yabancı, oturum, oturum izni
Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'de oturma izni değişti: 150 bin dolar yatırana 3 yıl hak tanınacak
08:04 18.11.2026 (güncellendi: 08:05 18.11.2026)
Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yönelik ikamet izni şartları yeniden düzenlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, en az 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet izni verilebilecek. Düzenleme, yatırımcıların eşlerini ve çocuklarını da kapsıyor.
Türkiye'de yatırım yaparak oturma izni almak isteyen yabancılar için yeni ikamet izni şartları belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar" ile yatırım miktarına bağlı olarak verilebilecek ikamet izni süreleri yeniden düzenlendi.
Karara göre, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım koşullarını karşılayan yabancılara 150 bin dolar yatırım karşılığında 3 yıl, 200 bin dolar yatırım karşılığında ise 5 yıl ikamet izni düzenlenebilecek.
Düzenleme yalnızca yatırımcıları değil, belirli koşulları karşılayan aile üyelerini de kapsıyor. Ancak yatırım yoluyla alınacak ikamet izni, Türk vatandaşlığı kazanılması anlamına gelmeyecek.
150 bin dolar yatırana 3 yıl, 200 bin dolar yatırana 5 yıl
Yeni düzenlemeyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye'de kalabilecekleri süre, yaptıkları yatırımın büyüklüğüne göre belirlenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda yer alan yatırım tutarları ve ikamet izni süreleri şöyle:
Asgari yatırım tutarı
İkamet izni süresi
150.000 ABD doları
3 yıl
200.000 ABD doları
5 yıl
Yatırımların ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yapılması gerekiyor. Belirtilen tutarlar asgari yatırım şartını oluştururken, ikamet izninin düzenlenebilmesi için ilgili kurumların yatırımın gerçekleştirildiğini tespit etmesi şartı aranacak.
Kararda, ikamet izni verilmesinde esas alınacak yatırım araçları ve bunların hangi kurumlar tarafından denetleneceği de ayrıntılı biçimde düzenlendi.
Yabancı yatırımcılar hangi alanlara yatırım yapabilecek?
Yeni karar kapsamında banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden gerçekleştirilecek yatırımlar ikamet izni başvurularında dikkate alınabilecek.
Yatırımın türüne göre yetkili kurumlar şöyle belirlendi:
Banka mevduatı:
Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırılan tutarlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tespit edilecek.
Devlet borçlanma araçları:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değerlendirilecek.
Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları:
Fon katılma paylarının satın alındığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tespit edilecek.
Bireysel emeklilik sistemi (BES):
İlgili yatırımlar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından değerlendirilecek.
Düzenleme, yatırımın yalnızca gerçekleştirilmesini değil, belirli bir süre boyunca korunmasını da şart koşuyor.
Yatırımın ne kadar süre tutulması gerekiyor?
Karara göre yabancı yatırımcıların, ikamet izni almak için kullandıkları yatırım araçlarını izin süresinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekecek.
Buna göre 3 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın ise en az 30 ay korunması şartı aranacak.
Bu yükümlülük banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden yapılan yatırımlar için geçerli olacak.
Yatırımın belirtilen süre boyunca muhafaza edildiğinin tespiti, yatırım aracına göre yetkilendirilen kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.
Yabancı yatırımcıların eşleri ve çocukları da yararlanabilecek
Yeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de yatırımcıların aile üyelerine tanınan ikamet izni imkânı oldu.
Karara göre, yatırım şartlarını karşılayan yabancılarla birlikte yabancı eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek.
Böylece gerekli koşulların sağlanması halinde yatırımcının aile üyeleri için de ikamet izni düzenlenmesinin önü açılacak.
Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve diğer idari işlemlere ilişkin ayrıntılı usul ve esaslar ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı verilecek mi?
Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yatırım karşılığında verilecek ikamet izinlerinin Türk vatandaşlığına doğrudan hak kazandırmayacağı açıkça belirtildi.
Kararın ilgili hükmüne göre, bu düzenleme kapsamında verilen ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.
Söz konusu madde, istisnai yollarla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümleri düzenliyor.
Dolayısıyla 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında alınacak ikamet izni, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasından ayrı bir hukuki statü oluşturuyor.
Bu kapsamda ikamet izni alan yabancıların, yalnızca söz konusu yatırım ve izin nedeniyle otomatik olarak Türk vatandaşlığı kazanması mümkün olmayacak.
Yeni ikamet izni düzenlemesinin amacı ne?
Yeni karar, Türkiye'de çalışmayan ancak belirli finansal araçlar üzerinden yatırım yapan yabancıların ikamet izni alabilmelerine ilişkin koşulları belirliyor.
Düzenlemeyle yatırım tutarı, ikamet izni süresi, yatırımın korunması gereken dönem ve yetkili denetim kurumları açık biçimde tanımlanmış oldu.
Kararın uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Böylece yatırımcıların başvuru koşulları ve idari süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi sağlanacak.