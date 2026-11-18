https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyede-oturma-izni-degisti-150-bin-dolar-yatirana-3-yil-hak-taninacak-1110416737.html

Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'de oturma izni değişti: 150 bin dolar yatırana 3 yıl hak tanınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı, Türkiye'de oturma izni değişti: 150 bin dolar yatırana 3 yıl hak tanınacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yatırım yapacak yabancılara yönelik ikamet izni şartları yeniden düzenlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, en az 150 bin dolar yatırım... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T08:04+0300

2026-11-18T08:04+0300

2026-11-18T08:05+0300

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Türkiye'de yatırım yaparak oturma izni almak isteyen yabancılar için yeni ikamet izni şartları belirlendi. Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar" ile yatırım miktarına bağlı olarak verilebilecek ikamet izni süreleri yeniden düzenlendi.Karara göre, Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım koşullarını karşılayan yabancılara 150 bin dolar yatırım karşılığında 3 yıl, 200 bin dolar yatırım karşılığında ise 5 yıl ikamet izni düzenlenebilecek.Düzenleme yalnızca yatırımcıları değil, belirli koşulları karşılayan aile üyelerini de kapsıyor. Ancak yatırım yoluyla alınacak ikamet izni, Türk vatandaşlığı kazanılması anlamına gelmeyecek.150 bin dolar yatırana 3 yıl, 200 bin dolar yatırana 5 yılYeni düzenlemeyle birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye'de kalabilecekleri süre, yaptıkları yatırımın büyüklüğüne göre belirlenecek.Yatırımların ABD doları veya karşılığı döviz tutarında yapılması gerekiyor. Belirtilen tutarlar asgari yatırım şartını oluştururken, ikamet izninin düzenlenebilmesi için ilgili kurumların yatırımın gerçekleştirildiğini tespit etmesi şartı aranacak.Kararda, ikamet izni verilmesinde esas alınacak yatırım araçları ve bunların hangi kurumlar tarafından denetleneceği de ayrıntılı biçimde düzenlendi.Yabancı yatırımcılar hangi alanlara yatırım yapabilecek?Yeni karar kapsamında banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden gerçekleştirilecek yatırımlar ikamet izni başvurularında dikkate alınabilecek.Yatırımın türüne göre yetkili kurumlar şöyle belirlendi:Düzenleme, yatırımın yalnızca gerçekleştirilmesini değil, belirli bir süre boyunca korunmasını da şart koşuyor.Yatırımın ne kadar süre tutulması gerekiyor?Karara göre yabancı yatırımcıların, ikamet izni almak için kullandıkları yatırım araçlarını izin süresinin en az yarısı boyunca muhafaza etmeleri gerekecek.Buna göre 3 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın en az 18 ay, 5 yıllık ikamet izni için yapılan yatırımın ise en az 30 ay korunması şartı aranacak.Bu yükümlülük banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemi üzerinden yapılan yatırımlar için geçerli olacak.Yatırımın belirtilen süre boyunca muhafaza edildiğinin tespiti, yatırım aracına göre yetkilendirilen kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek.Yabancı yatırımcıların eşleri ve çocukları da yararlanabilecekYeni düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de yatırımcıların aile üyelerine tanınan ikamet izni imkânı oldu.Karara göre, yatırım şartlarını karşılayan yabancılarla birlikte yabancı eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları da düzenleme kapsamında değerlendirilebilecek.Böylece gerekli koşulların sağlanması halinde yatırımcının aile üyeleri için de ikamet izni düzenlenmesinin önü açılacak.Başvuru süreçleri, gerekli belgeler ve diğer idari işlemlere ilişkin ayrıntılı usul ve esaslar ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı verilecek mi?Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, yatırım karşılığında verilecek ikamet izinlerinin Türk vatandaşlığına doğrudan hak kazandırmayacağı açıkça belirtildi.Kararın ilgili hükmüne göre, bu düzenleme kapsamında verilen ikamet izinleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12'nci maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek.Söz konusu madde, istisnai yollarla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümleri düzenliyor.Dolayısıyla 150 bin veya 200 bin dolarlık yatırım karşılığında alınacak ikamet izni, yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasından ayrı bir hukuki statü oluşturuyor.Bu kapsamda ikamet izni alan yabancıların, yalnızca söz konusu yatırım ve izin nedeniyle otomatik olarak Türk vatandaşlığı kazanması mümkün olmayacak.Yeni ikamet izni düzenlemesinin amacı ne?Yeni karar, Türkiye'de çalışmayan ancak belirli finansal araçlar üzerinden yatırım yapan yabancıların ikamet izni alabilmelerine ilişkin koşulları belirliyor.Düzenlemeyle yatırım tutarı, ikamet izni süresi, yatırımın korunması gereken dönem ve yetkili denetim kurumları açık biçimde tanımlanmış oldu.Kararın uygulanmasına ilişkin diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek. Böylece yatırımcıların başvuru koşulları ve idari süreçlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi sağlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bulgaristanin-ardindan-romanyada-53-buyuklugunde-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1110416211.html

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