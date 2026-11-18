https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/bulgaristanin-ardindan-romanyada-53-buyuklugunde-deprem-istanbulda-da-hissedildi-1110416211.html

Bulgaristan'ın ardından Romanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Bulgaristan'ın ardından Romanya'da 5,3 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildi

Sputnik Türkiye

Romanya'da 18 Kasım Çarşamba günü 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının İstanbul dahil birçok... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:58+0300

2026-11-18T07:58+0300

2026-11-18T07:58+0300

son depremler

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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deprem

deprem son dakika

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

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Romanya'nın Vrancea bölgesinde, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yerel saatle 02.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısı olarak belirlendi.Yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Romanya'nın yanı sıra çevre ülkelerde de hissedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremi hisseden kişilerden 14 binden fazla bildirim aldığını duyurdu.Depremin Bulgaristan, Sırbistan ve Moldova'da hissedildiği belirtilirken, İstanbul'un bazı bölgelerinden de hafif sarsıntı hissedildiğine ilişkin bildirimler geldi. İlk aktarılan bilgilerde can kaybı veya büyük çaplı hasara ilişkin doğrulanmış bir açıklama yer almadı.Romanya depremi İstanbul'da da hissedildiRomanya'daki deprem, merkez üssünden yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Başkent Bükreş'te yaşayan bazı kişiler, özellikle yüksek katlı binalarda sarsıntının belirgin biçimde hissedildiğini aktardı.Merkez üssünün yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısındaki Covasna kentinde bulunan bir görgü tanığı, depremi iki aşamada hissettiğini belirterek ilk sarsıntının yaklaşık beş saniye sürdüğünü söyledi. Tanık, raflardaki bazı eşyaların yere düştüğünü ve mobilyaların hareket ettiğini anlattı.İstanbul'un bazı kesimlerinde de hafif sarsıntı hissedildiğine ilişkin tanıklıklar paylaşıldı. Ancak bu bildirimler, İstanbul'da depremin neden olduğu herhangi bir hasar bulunduğu anlamına gelmiyor.Bulgaristan'da da deprem: AFAD ve Kandilli açıkladıRomanya'daki depremin ardından Bulgaristan'ın Filibe (Plovdiv) kenti yakınlarında da bir sarsıntı kaydedildi.18 Kasım Çarşamba günü saat 04.16'da meydana gelen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3,9, Kandilli Rasathanesi ise 3,7 olarak açıkladı.İki kurumun büyüklük ölçümleri arasındaki farklılık, sismik verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden kaynaklanabiliyor.Romanya ve Bulgaristan'da aynı gece meydana gelen depremlerin birbirleriyle bağlantılı olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilimsel tespit paylaşılmadı.Deprem Moldova ve Ukrayna'da da hissedildiRomanya'daki sarsıntının ardından sosyal medyada farklı ülkelerden görüntüler paylaşıldı.Moldova'nın başkenti Kişinev'deki havalimanında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, insanların sarsıntıya verdiği tepkiler yer aldı.Ukrayna'nın başkenti Kiev'den paylaşılan başka bir videoda ise aydınlatma elemanlarının hafifçe sallandığı görüldü.Söz konusu görüntülerin deprem anına ait olduğu bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bununla birlikte Vrancea bölgesinde meydana gelen derin depremlerin geniş bir coğrafyada hissedilebildiği biliniyor.Romanya'daki Vrancea bölgesi neden tehlikeli?Vrancea sismik bölgesi, Romanya'nın doğusunda, Karpat Dağları'nın kıvrım yaptığı kesimde bulunuyor. Bölge, Avrupa'nın dikkat çeken deprem kuşaklarından biri olarak kabul ediliyor.Vrancea'yı diğer birçok deprem bölgesinden ayıran özellik, sarsıntıların önemli bir bölümünün yerin yaklaşık 60 ila 200 kilometre derinliğinde meydana gelmesi.Bu derinliklerde oluşan depremlerin sismik dalgaları geniş alanlara yayılabildiğinden, sarsıntılar merkez üssünden yüzlerce kilometre uzakta da hissedilebiliyor.18 Kasım'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 131-140 kilometre derinlikte kaydedilmesi bakımından bölgenin bilinen sismik özellikleriyle örtüşüyor.Vrancea'da 1977 depremi 1500'den fazla can aldıRomanya'nın Vrancea bölgesi, geçmişte büyük yıkıma neden olan depremlerle de gündeme geldi.Bölgede 1940 yılında meydana gelen büyük deprem, Romanya'nın birçok kentinde ağır hasara yol açtı.4 Mart 1977'de yaşanan yaklaşık 7,4 büyüklüğündeki depremde ise Romanya'da 1500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının büyük bölümü başkent Bükreş'te meydana geldi.1977 depremi, Romanya'nın modern tarihindeki en yıkıcı doğal afetlerden biri olarak kayıtlara geçti.Uzmanların geçmişteki araştırmaları, Vrancea kaynaklı depremlerin yalnızca Romanya için değil, çevre ülkeler açısından da önemli bir sismik tehlike oluşturduğunu ortaya koyuyor.Ancak 18 Kasım'daki 5,3 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremin habercisi olduğuna ilişkin bilimsel bir bulgu bulunmuyor. Depremlerin zamanı ve büyüklüğü mevcut bilimsel yöntemlerle kesin olarak öngörülemiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/marmara-depremi-icin-58-il-hazir-bakanliktan-dikkat-ceken-plan-1110415411.html

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abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), romanya, i̇stanbul, deprem, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü