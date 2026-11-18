https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rekabet-kurulundan-oyun-konsolu-devine-sorusturma--1110426445.html
Rekabet Kurulu'ndan oyun konsolu devine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan oyun konsolu devine soruşturma
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, Sony hakkında PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin soruşturma başlattı. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T14:23+0300
2026-11-18T14:23+0300
2026-11-18T14:24+0300
ekonomi̇
sony
rekabet kurulu
sony playstation
playstation
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Sony hakkında PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza olan PlayStation Store (PS Store) üzerinden yapıldığına işaret etti. Soruşturmada da bu oyunların ücretlerinin yüksek olup olmadığı, rakiplerin dışlanıp dışlanmadığı, tüketicinin uygun fiyatlı seçeneklere ulaşmasının engellenip engellenmediği araştırılacak. Sony, Rekabet Kanunu'nu ihlal etti mi?Rekabet Kurulu, Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve Sony Eurasia Pazarlama AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük (Sony) hakkında, PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinden, soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.Soruşturmada, Sony'nin sahibi olduğu PlayStation oyun konsollarında dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ile bunların satışına ilişkin pazarlarda dışlayıcı/sömürücü koşullar uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği bildirilen açıklamada, Sony'nin söz konusu oyun konsollarının üreticisi olduğu, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza olan PlayStation Store (PS Store) üzerinden yapıldığına işaret edildi.Dijital oyun ücretleri masaya yatırılacakAçıklamada, soruşturmada incelenecek detaylara ilişkin şunlar kaydedildi:"Sony'nin PS Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uyguladığı komisyon ücretlerinin aşırı olup olmadığı ve bu ücretlerin oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına yol açıp açmadığı, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin PS Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı, Sony'nin oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesini engelleyip engellemediği hususları araştırılmaktadır."Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-noodle-ureticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1109361746.html
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sony, rekabet kurulu, sony playstation, playstation
sony, rekabet kurulu, sony playstation, playstation
Rekabet Kurulu'ndan oyun konsolu devine soruşturma
14:23 18.11.2026 (güncellendi: 14:24 18.11.2026)
Rekabet Kurulu, Sony hakkında PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin soruşturma başlattı.
Sony hakkında PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza olan PlayStation Store (PS Store) üzerinden yapıldığına işaret etti. Soruşturmada da bu oyunların ücretlerinin yüksek olup olmadığı, rakiplerin dışlanıp dışlanmadığı, tüketicinin uygun fiyatlı seçeneklere ulaşmasının engellenip engellenmediği araştırılacak.
Sony, Rekabet Kanunu'nu ihlal etti mi?
Rekabet Kurulu, Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited ve Sony Eurasia Pazarlama AŞ'den oluşan ekonomik bütünlük (Sony) hakkında, PlayStation'daki oyun içerikleri pazarına ilişkin soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Rekabet Kurumunun internet sitesinden, soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Soruşturmada, Sony'nin sahibi olduğu PlayStation oyun konsollarında dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ile bunların satışına ilişkin pazarlarda dışlayıcı/sömürücü koşullar uygulamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği bildirilen açıklamada, Sony'nin söz konusu oyun konsollarının üreticisi olduğu, PlayStation uyumlu dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin dağıtımı ve satışının yalnızca Sony'ye ait dijital mağaza olan PlayStation Store (PS Store) üzerinden yapıldığına işaret edildi.
Dijital oyun ücretleri masaya yatırılacak
Açıklamada, soruşturmada incelenecek detaylara ilişkin şunlar kaydedildi:
"Sony'nin PS Store üzerinden gerçekleştirilen satışlarda uyguladığı komisyon ücretlerinin aşırı olup olmadığı ve bu ücretlerin oyunların dijital sürümlerinin fiziksel sürümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla satılmasına yol açıp açmadığı, Sony'nin dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin PS Store dışındaki kanallardan satılmasını engelleyerek rakiplerini dışlayıp dışlamadığı, Sony'nin oyun geliştiricilerinin ve yayıncılarının tüketicileri alternatif satış kanalları ve daha uygun fiyatlı seçenekler hakkında bilgilendirmesini engelleyip engellemediği hususları araştırılmaktadır."
Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.