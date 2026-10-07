https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-noodle-ureticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1109361746.html
Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlatıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T14:48+0300
2026-10-07T14:48+0300
2026-10-07T14:48+0300
ekonomi̇
rekabet kurumu
noodle
indomie
supermi
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Türkiye'de hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiğini ve rakiplerini pazardan dışladığı iddialarını araştıracak. Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli bulduRekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Adkoturk'un hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Bedelsiz ürün veremeyecekAdkoturk'un bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/rekabet-kurumu-market-zincirinin-devrine-kosullu-izin-verdi-kimse-isten-cikarilmayacak-1107812148.html
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rekabet kurumu, noodle, indomie, supermi
rekabet kurumu, noodle, indomie, supermi
Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiğini ve rakiplerini pazardan dışladığı iddialarını araştıracak.
Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli buldu
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Adkoturk'un hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.
Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Bedelsiz ürün veremeyecek
Adkoturk'un bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.