Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-noodle-ureticisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi--1109361746.html
Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlatıldı. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T14:48+0300
2026-10-07T14:48+0300
ekonomi̇
rekabet kurumu
noodle
indomie
supermi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109361576_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_6c6fa448a892d8d46c537f5adbfe1575.jpg
Türkiye'de hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiğini ve rakiplerini pazardan dışladığı iddialarını araştıracak. Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli bulduRekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Adkoturk'un hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Bedelsiz ürün veremeyecekAdkoturk'un bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/rekabet-kurumu-market-zincirinin-devrine-kosullu-izin-verdi-kimse-isten-cikarilmayacak-1107812148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/07/1109361576_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_77c9b44df1d20d37de94de153620b045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rekabet kurumu, noodle, indomie, supermi
rekabet kurumu, noodle, indomie, supermi

Ünlü noodle üreticisi hakkında soruşturma başlatıldı

14:48 07.10.2026
noodle
noodle - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Abone ol
Hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında soruşturma başlatıldı.
Türkiye'de hazır noodle pazarında faaliyet gösteren Indomie ve Supermi'nin üreticisi Adkoturk hakkında Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı. Kurum, şirketin Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiğini ve rakiplerini pazardan dışladığı iddialarını araştıracak.

Ön araştırma bulguları ciddi ve yeterli buldu

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Adkoturk'un hazır noodle pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması, rakiplerini pazardan dışlaması, ilaveten alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirlemesi, bayilerinin aktif ve pasif satışlarını kısıtlaması ve onlara süresi belli olmayan rekabet etmeme yükümlülüğü getirmesi eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına yönelik ön araştırma karara bağlandı.
Kurul, elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri değerlendirdi, bulguları ciddi ve yeterli bularak söz konusu şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Bedelsiz ürün veremeyecek

Adkoturk'un bazı eylemleri bakımından, soruşturmaya konu ilgili ürün pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bu ihlallerin yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikteki zararları önlemek amacıyla, nihai karara kadar satış noktalarına bedelsiz ürün, delist (rakip ürünlerin satışının sonlandırılması) bütçesi, aktivite bütçesi, görünürlük desteği ve benzeri ticari avantajlar sağlanmamasına yönelik geçici tedbir kararı alındı.
CarrefourSA - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
EKONOMİ
Rekabet Kurumu market zincirinin devrine 'koşullu izin' verdi: İşten çıkarmalar olacak mı?
6 Ağustos, 11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала