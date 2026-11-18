https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-trump-bugun-sincindaki-resmi-davette-bir-araya-geliyor-1110425094.html
Putin ve Trump bugün Şenzen’daki resmi davette bir araya geliyor
Putin ve Trump bugün Şenzen’daki resmi davette bir araya geliyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Çin’in Şenzen kentinde düzenlenecek resmi akşam... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T13:35+0300
2026-11-18T13:35+0300
2026-11-18T14:21+0300
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vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Vladimir Putin ve Donald Trump arasında ikili bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.İki liderin temas kuracağını teyit eden Peskov, "Bugün akşam yemeğinde (resmi davette) görüşecekler" ifadelerini kullandı.Putin ve Şi görüşmesinde Ukrayna başlığıPeskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşmenin detaylarını da paylaştı.Devlet Konukevi Çilin Şancuang’da (Qilin Shanzhuang) gerçekleşen ve iki saatten biraz fazla süren görüşmede liderlerin Ukrayna meselesinin çözümünü ele aldığını belirten Peskov, Putin’in Şi Cinping’e Beyaz Saray Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yaptığı son temaslar hakkında bilgi verdiğini aktardı.İkili ticaret ve turizmde dikkat çeken artışZirve öncesinde bugün APEC İş Zirvesi’nde de bir konuşma yapan Putin, Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı artışına dikkat çekti. İkili ticaretin birkaç yıldır üst üste 200 milyar dolar seviyesini aştığını vurgulayan Putin, vizesiz seyahat rejiminin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı turist akışının yüzde 43 oranında arttığını kaydetti.İki ülke lideri, stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde mutabık kalırken, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına yönelik kararlılıklarını yineledi. Şıncın’daki bu zirve, Putin ve Şi Cinping’in yıl başından bu yana gerçekleştirdiği üçüncü yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-bin-200-kadar-militan-etkisiz-hale-getirildi-1110423917.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, çin, şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şenzen, ukrayna
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, çin, şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), şenzen, ukrayna
Putin ve Trump bugün Şenzen’daki resmi davette bir araya geliyor
13:35 18.11.2026 (güncellendi: 14:21 18.11.2026)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün Çin’in Şenzen kentinde düzenlenecek resmi akşam yemeğinde görüşeceğini açıkladı. Peskov ayrıca, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ukrayna krizinin çözümünün de ele alındığını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında Vladimir Putin ve Donald Trump arasında ikili bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.
İki liderin temas kuracağını teyit eden Peskov, "Bugün akşam yemeğinde (resmi davette) görüşecekler" ifadelerini kullandı.
Putin ve Şi görüşmesinde Ukrayna başlığı
Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşmenin detaylarını da paylaştı.
Devlet Konukevi Çilin Şancuang’da (Qilin Shanzhuang) gerçekleşen ve iki saatten biraz fazla süren görüşmede liderlerin Ukrayna meselesinin çözümünü ele aldığını belirten Peskov, Putin’in Şi Cinping’e Beyaz Saray Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Moskova’da yaptığı son temaslar hakkında bilgi verdiğini aktardı.
İkili ticaret ve turizmde dikkat çeken artış
Zirve öncesinde bugün APEC İş Zirvesi’nde de bir konuşma yapan Putin, Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin istikrarlı artışına dikkat çekti. İkili ticaretin birkaç yıldır üst üste 200 milyar dolar seviyesini aştığını vurgulayan Putin, vizesiz seyahat rejiminin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Rusya ve Çin arasındaki karşılıklı turist akışının yüzde 43 oranında arttığını kaydetti.
İki ülke lideri, stratejik iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde mutabık kalırken, çok kutuplu bir dünya düzeninin inşasına yönelik kararlılıklarını yineledi. Şıncın’daki bu zirve, Putin ve Şi Cinping’in yıl başından bu yana gerçekleştirdiği üçüncü yüz yüze görüşme olarak kayıtlara geçti.