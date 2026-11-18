https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-kuresel-arenada-oznelligini-korumak-ancak-egemenligini-guvence-altina-almakla-mumkun-1110416546.html

Putin: Küresel arenada öznelliğini korumak ancak egemenliğini güvence altına almakla mümkün

Putin: Küresel arenada öznelliğini korumak ancak egemenliğini güvence altına almakla mümkün

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen APEC İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin küresel arenada kendi geleceklerini ve... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:02+0300

2026-11-18T07:02+0300

2026-11-18T08:02+0300

dünya

rusya

vladimir putin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

asya-pasifik

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Şenzen kentindeki temaslarına APEC İş Zirvesi ile başladı.Zirvede katılımcılara hitap eden Putin, küresel güç dengeleri ve egemenlik kavramına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendi geleceğini ve kalkınma modelini bağımsız olarak tayin etmenin önemine işaret eden Putin, "Ancak bu egemenliği güvence altına alarak küresel arenada özgünlüğümüzü ve özne olma niteliğimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.Asya-Pasifik bölgesinin gelişim örneğinde daha adil ve eşitlikçi bir dünya düzeninin nasıl tesis edildiğinin açıkça görüldüğünü belirten Rus lider, eski hegemon güçlerin yeni fırsatlara uyum sağlamak yerine bugün ilerleme kaydeden ülkelerin gelişimini dizginlemeye çalıştığını söyledi.Putin, "Bu zemin üzerinde bölge ülkelerinin; devlet, toplum ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç temel düzeyde kendi egemenliklerini güçlendirmeye yönelik ilgisi giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Putin'in APEC İş Zirvesi konuşmasından öne çıkan başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-shenzhendeki-apec-zirvesi-programina-basliyor-1110411572.html

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rusya, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya-pasifik