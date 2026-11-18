https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-kuresel-arenada-oznelligini-korumak-ancak-egemenligini-guvence-altina-almakla-mumkun-1110416546.html
Putin: Küresel arenada öznelliğini korumak ancak egemenliğini güvence altına almakla mümkün
Putin: Küresel arenada öznelliğini korumak ancak egemenliğini güvence altına almakla mümkün
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen APEC İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin küresel arenada kendi geleceklerini ve... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T07:02+0300
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rusya
vladimir putin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Şenzen kentindeki temaslarına APEC İş Zirvesi ile başladı.Zirvede katılımcılara hitap eden Putin, küresel güç dengeleri ve egemenlik kavramına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendi geleceğini ve kalkınma modelini bağımsız olarak tayin etmenin önemine işaret eden Putin, "Ancak bu egemenliği güvence altına alarak küresel arenada özgünlüğümüzü ve özne olma niteliğimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.Asya-Pasifik bölgesinin gelişim örneğinde daha adil ve eşitlikçi bir dünya düzeninin nasıl tesis edildiğinin açıkça görüldüğünü belirten Rus lider, eski hegemon güçlerin yeni fırsatlara uyum sağlamak yerine bugün ilerleme kaydeden ülkelerin gelişimini dizginlemeye çalıştığını söyledi.Putin, "Bu zemin üzerinde bölge ülkelerinin; devlet, toplum ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç temel düzeyde kendi egemenliklerini güçlendirmeye yönelik ilgisi giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.Putin'in APEC İş Zirvesi konuşmasından öne çıkan başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-shenzhendeki-apec-zirvesi-programina-basliyor-1110411572.html
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rusya, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya-pasifik
rusya, vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), asya-pasifik
Putin: Küresel arenada öznelliğini korumak ancak egemenliğini güvence altına almakla mümkün
07:02 18.11.2026 (güncellendi: 08:02 18.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şenzen kentinde düzenlenen APEC İş Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkelerin küresel arenada kendi geleceklerini ve kalkınma modellerini bağımsız belirleyebilmeleri için egemenliklerini korumaları gerektiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çin'in Şenzen kentindeki temaslarına APEC İş Zirvesi ile başladı.
Zirvede katılımcılara hitap eden Putin, küresel güç dengeleri ve egemenlik kavramına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kendi geleceğini ve kalkınma modelini bağımsız olarak tayin etmenin önemine işaret eden Putin, "Ancak bu egemenliği güvence altına alarak küresel arenada özgünlüğümüzü ve özne olma niteliğimizi koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.
Asya-Pasifik bölgesinin gelişim örneğinde daha adil ve eşitlikçi bir dünya düzeninin nasıl tesis edildiğinin açıkça görüldüğünü belirten Rus lider, eski hegemon güçlerin yeni fırsatlara uyum sağlamak yerine bugün ilerleme kaydeden ülkelerin gelişimini dizginlemeye çalıştığını söyledi.
Putin, "Bu zemin üzerinde bölge ülkelerinin; devlet, toplum ve sosyo-ekonomik olmak üzere üç temel düzeyde kendi egemenliklerini güçlendirmeye yönelik ilgisi giderek artıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Putin'in APEC İş Zirvesi konuşmasından öne çıkan başlıklar:
Asya-Pasifik bölgesi, küresel ekonominin merkezi ile gezegenin sanayi ve teknoloji üssü haline geldi.
Asya ülkeleri dev bir sıçrama yaparak dünyanın fabrikası konumundan inovasyonun lokomotifleri konumuna yükseldi.
Rusya, kendisine yönelik uygulanan yaptırımların sayısı bakımından dünya rekoru kırdı.
Rusya, yaptırım sınavından onurlu bir şekilde geçti.
Rusya dijital dönüşümün ön saflarında yer alıyor; geliştirdiği dil modelleri dünyanın en iyileri arasında bulunuyor.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki yaşam standartları, Euro Bölgesi için küçük düşürücü bir şekilde geriliyor.
Rusya, Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarıyla teknolojilerini paylaşmaya ve onların teknolojik egemenliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya hazır.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek üçlü görüşmeden büyük fayda bekleniyor.