https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-trump-ve-si-el-sikisti-ve-ayak-ustu-kisa-bir-gorusme-gerceklestirdi-1110426783.html
Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi
Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Şenzen'de düzenlenen gala resepsiyonda buluşan Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi. 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T14:48+0300
2026-11-18T14:48+0300
2026-11-18T15:05+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şenzen’de APEC Zirvesi’nin konukları onuruna düzenlenen gala resepsiyonunda bir araya geldi.Liderler el sıkışarak ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi.APEC liderleri 'aile fotoğrafı' için bir araya geldiArdından Şenzen'deki APEC Zirvesi'ne katılan liderler, gala yemeği öncesinde objektiflere poz verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-trump-bugun-sincindaki-resmi-davette-bir-araya-geliyor-1110425094.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, donald trump
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, donald trump
Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi
14:48 18.11.2026 (güncellendi: 15:05 18.11.2026)
Şenzen'de düzenlenen gala resepsiyonda buluşan Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şenzen’de APEC Zirvesi’nin konukları onuruna düzenlenen gala resepsiyonunda bir araya geldi.
Liderler el sıkışarak ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi.
APEC liderleri 'aile fotoğrafı' için bir araya geldi
Ardından Şenzen'deki APEC Zirvesi'ne katılan liderler, gala yemeği öncesinde objektiflere poz verdi.