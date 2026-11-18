https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-trump-ve-si-el-sikisti-ve-ayak-ustu-kisa-bir-gorusme-gerceklestirdi-1110426783.html

Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi

Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Şenzen'de düzenlenen gala resepsiyonda buluşan Putin, Trump ve Şi el sıkıştı ve ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T14:48+0300

2026-11-18T14:48+0300

2026-11-18T15:05+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şenzen’de APEC Zirvesi’nin konukları onuruna düzenlenen gala resepsiyonunda bir araya geldi.Liderler el sıkışarak ayak üstü kısa bir görüşme gerçekleştirdi.APEC liderleri 'aile fotoğrafı' için bir araya geldiArdından Şenzen'deki APEC Zirvesi'ne katılan liderler, gala yemeği öncesinde objektiflere poz verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-ve-trump-bugun-sincindaki-resmi-davette-bir-araya-geliyor-1110425094.html

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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, abd, donald trump