https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/putin-shenzhendeki-apec-zirvesi-programina-basliyor-1110411572.html
Putin, Shenzhen’deki APEC Zirvesi programına başlıyor
Putin, Shenzhen’deki APEC Zirvesi programına başlıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek; iş dünyası... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T00:42+0300
2026-11-18T00:42+0300
2026-11-18T00:42+0300
dünya
vladimir putin
rusya
çin
şi cinping
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
vietnam
novatek
rosneft
asya-pasifik
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Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Çin’in Shenzhen kentinde başlıyor. Putin’in programında APEC İş Dünyası Zirvesi’nde konuşma yapması, Çin, Vietnam ve Tayland liderleriyle görüşmesi ve Shenzhen MGU-BIT Üniversitesi’ni ziyaret etmesi bulunuyor.Putin ile Şi’nin görüşmesi, iki liderin bu yılki beşinci teması ve dördüncü yüz yüze buluşması olacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve enerji işbirliğinin ele alınması bekleniyor. Çin, 200 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Rusya’nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.Putin, APEC İş Dünyası Zirvesi’nde Şi’nin ardından konuşacak. Rus liderin dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, Rus ekonomisinin sonuçları ile ülkenin yatırım potansiyelini anlatması öngörülüyor. Zirvede Rusya’yı Gazprom, Novatek, Rosneft, Lukoil, Yandex ve Wildberries’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şirket temsil edecek.Putin ayrıca 5 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Shenzhen’deki Moskova Devlet Üniversitesi-Pekin Politeknik Üniversitesi’nde bir sergiyi gezecek ve öğrencilere hitap edecek.Rus liderin Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile ayrı görüşmeler yapması planlanıyor. Kremlin, Putin’in zirve kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve diğer liderlerle de ayaküstü temaslarda bulunabileceğini bildirdi. Program, Şi’nin liderler onuruna vereceği resmi resepsiyonla devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/putin-apec-zirvesi-icin-shenzhene-ulasti-1110409369.html
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vladimir putin, rusya, çin, şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vietnam, novatek, rosneft, asya-pasifik, yandex
vladimir putin, rusya, çin, şi cinping, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), vietnam, novatek, rosneft, asya-pasifik, yandex
Putin, Shenzhen’deki APEC Zirvesi programına başlıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek; iş dünyası zirvesine katılacak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, Çin’in Shenzhen kentinde başlıyor. Putin’in programında APEC İş Dünyası Zirvesi’nde konuşma yapması, Çin, Vietnam ve Tayland liderleriyle görüşmesi ve Shenzhen MGU-BIT Üniversitesi’ni ziyaret etmesi bulunuyor.
Putin ile Şi’nin görüşmesi, iki liderin bu yılki beşinci teması ve dördüncü yüz yüze buluşması olacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret ve enerji işbirliğinin ele alınması bekleniyor. Çin, 200 milyar doları aşan ticaret hacmiyle Rusya’nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.
Putin, APEC İş Dünyası Zirvesi’nde Şi’nin ardından konuşacak. Rus liderin dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, Rus ekonomisinin sonuçları ile ülkenin yatırım potansiyelini anlatması öngörülüyor. Zirvede Rusya’yı Gazprom, Novatek, Rosneft, Lukoil, Yandex ve Wildberries’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şirket temsil edecek.
Putin ayrıca 5 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü Shenzhen’deki Moskova Devlet Üniversitesi-Pekin Politeknik Üniversitesi’nde bir sergiyi gezecek ve öğrencilere hitap edecek.
Rus liderin Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ile ayrı görüşmeler yapması planlanıyor. Kremlin, Putin’in zirve kapsamında Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve diğer liderlerle de ayaküstü temaslarda bulunabileceğini bildirdi. Program, Şi’nin liderler onuruna vereceği resmi resepsiyonla devam edecek.