https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/putin-apec-zirvesi-icin-shenzhene-ulasti-1110409369.html

Putin, APEC Zirvesi için Shenzhen’e ulaştı

Putin, APEC Zirvesi için Shenzhen’e ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Shenzhen kentine ulaştı. Putin’in kentte ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet... 17.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-17T21:30+0300

2026-11-17T21:30+0300

2026-11-17T21:31+0300

dünya

vladimir putin

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

çin

çin devlet başkanı şi cinping

donald trump

asya-pasifik

moskova

kremlin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/11/1110409194_22:0:1060:584_1920x0_80_0_0_4f5ec47b37c877f4bbd93a556476b833.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçak, Shenzhen Bao’an Uluslararası Havalimanı’na indi.Putin’in yoğun programı kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi etkinliklerine katılması ve ilk Rus-Çin ortak üniversitesi olan Moskova Devlet Üniversitesi-Pekin Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret etmesi planlanıyor.Perşembe günü Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin yapılması bekleniyor. Kremlin, görüşmenin ana başlıklarının belirlendiğini bildirdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşmenin Yalta veya Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek bu tür benzetmeleri “siyaset bilimsel değerlendirmeler” olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/uzman-putin-trump-si-uclu-gorusmesi-yeni-bir-g3-guc-blogunun-kapisini-arayabilir-1110407783.html

çin

asya-pasifik

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), çin, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, asya-pasifik, moskova, kremlin