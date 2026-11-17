https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/putin-apec-zirvesi-icin-shenzhene-ulasti-1110409369.html
Putin, APEC Zirvesi için Shenzhen’e ulaştı
Putin, APEC Zirvesi için Shenzhen’e ulaştı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Shenzhen kentine ulaştı. Putin’in kentte ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet... 17.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-17T21:30+0300
2026-11-17T21:30+0300
2026-11-17T21:31+0300
dünya
vladimir putin
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
çin
çin devlet başkanı şi cinping
donald trump
asya-pasifik
moskova
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçak, Shenzhen Bao’an Uluslararası Havalimanı’na indi.Putin’in yoğun programı kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi etkinliklerine katılması ve ilk Rus-Çin ortak üniversitesi olan Moskova Devlet Üniversitesi-Pekin Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret etmesi planlanıyor.Perşembe günü Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin yapılması bekleniyor. Kremlin, görüşmenin ana başlıklarının belirlendiğini bildirdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşmenin Yalta veya Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek bu tür benzetmeleri “siyaset bilimsel değerlendirmeler” olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261117/uzman-putin-trump-si-uclu-gorusmesi-yeni-bir-g3-guc-blogunun-kapisini-arayabilir-1110407783.html
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vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), çin, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, asya-pasifik, moskova, kremlin
vladimir putin, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), çin, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump, asya-pasifik, moskova, kremlin
Putin, APEC Zirvesi için Shenzhen’e ulaştı
21:30 17.11.2026 (güncellendi: 21:31 17.11.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC Zirvesi’ne katılmak üzere Çin’in Shenzhen kentine ulaştı. Putin’in kentte ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i taşıyan uçak, Shenzhen Bao’an Uluslararası Havalimanı’na indi.
Putin’in yoğun programı kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi etkinliklerine katılması ve ilk Rus-Çin ortak üniversitesi olan Moskova Devlet Üniversitesi-Pekin Politeknik Üniversitesi’ni ziyaret etmesi planlanıyor.
Perşembe günü Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında tarihteki ilk üçlü görüşmenin yapılması bekleniyor. Kremlin, görüşmenin ana başlıklarının belirlendiğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise görüşmenin Yalta veya Tahran konferanslarıyla karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek bu tür benzetmeleri “siyaset bilimsel değerlendirmeler” olarak nitelendirdi.