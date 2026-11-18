https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/ozgur-ozel-zeydan-karalar-hakkinda-konustu-vefanin-semt-olduguna-inandirmaya-calisti-bizi-1110411883.html

Özgür Özel, Zeydan Karalar hakkında konuştu: 'Vefanın semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi'

Özgür Özel, Zeydan Karalar hakkında konuştu: 'Vefanın semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi'

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Adana ziyaretinde eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a yönelik vefa eleştirisinde bulundu. 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T00:59+0300

2026-11-18T00:59+0300

2026-11-18T00:59+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

zeydan karalar

silivri cezaevi

adana

adana büyükşehir belediyesi

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Adana'ya geldi.Ziyaretlerin ardından konuşan Özel, "Zeydan (Karalar) başkan biliyorsunuz gözaltına alındığında da koştuk, geldik, kendisine sahip çıktık. İki haftada bir Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyaret ettik. Serbest kaldı, şehrinde karşıladık. Gün oldu 'Nasıl davranmanız gerekiyorsa davranın, biz sizin sonuna kadar arkanızdayız' dedik. Canı sağ olsun, daha sonrasında Zeydan başkan biz geldiğimizde karşılamadı, uğurlamadı, başka işler yaptı, kendince bir yol seçti. Vefanın semt olduğuna inandırmaya çalıştı bizi ama biz, vefanın bir semt olduğuna inanmıyoruz. Vefanın en kıymetli insan duygusu olduğuna inanıyoruz. İnsanlar, vefasızlık yapanları da vefalı davrananları da bilirler. Tarih önünde, bu zor günlerde kimseyi suçlamıyorum" açıklamasında bulundu.Özel, kendilerinin de zor süreçten geçtiğini ifade ederek, "Biz tarihin bu zor sürecinden dimdik ayakta yürüyerek, omuz omuza çıkacağız. Tarih korkanları, teslim olanları ya da susanları, kıyıda kalanları, vefa gösterenleri, vefasızlık edenleri de yazar" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/tahliyesine-itiraz-edilmisti-zeydan-karalar-hakkinda-yeni-karar--1103459747.html

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özgür özel, zeydan karalar, silivri cezaevi, adana, adana büyükşehir belediyesi