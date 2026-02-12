https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/tahliyesine-itiraz-edilmisti-zeydan-karalar-hakkinda-yeni-karar--1103459747.html

Tahliyesine itiraz edilmişti: Zeydan Karalar hakkında yeni karar

Zeydan Karalar hakkında verilen tahliye kararıyla ilgili yapılan itiraz reddedildi. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 ismin tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.Tahliye kararına itirazda bulunulmuştuAziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında geçtiğimiz günlerde mahkeme tahliye kararı vermişti. Kararın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. Cumhuriyet'in haberine göre, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı inceledi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak”, itirazın reddine karar verdi.Tahliyesi kesinleşen diğer 5 kişi şöyle: Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, haklarında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte 5 kişinin tahliyelerine itiraz etmişti.

