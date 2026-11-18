https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/meteorolojiden-12-ile-kritik-uyari-saatler-belli-oldu-firtina-kapida-1110413024.html
Meteoroloji'den 12 ile kritik uyarı: Saatler belli oldu, fırtına kapıda
Meteoroloji'den 12 ile kritik uyarı: Saatler belli oldu, fırtına kapıda
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Çarşamba günü için 12 ile sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde rüzgarın saatte 80 kilometreye... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T07:03+0300
2026-11-18T07:03+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.MGM, İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği, kuvvetli fırtınanın 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi.Meteoroloji 12 ili sarı kodla uyardıMeteoroloji'nin yayımladığı uyarılara göre, 12 ilde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle olumsuz hava koşulları bekleniyor.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.İstanbul'da fırtına ne zaman başlayacak?İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli fırtınanın özellikle açık alanlarda, deniz ulaşımında ve yüksek yapılarda olumsuzluklara neden olabileceği değerlendiriliyor.Meteoroloji'nin uyarısına göre, fırtınalı hava 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edebilecek.Hatay ve İskenderun Körfezi'nde kuvvetli sağanakYağışların en etkili olmasının beklendiği bölgelerden biri İskenderun Körfezi çevresi olacak. Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.Hatay'da sıcaklıkların 12-20 derece, Adana'da ise 13-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz genelinde aralıklarla görülecek yağışların özellikle İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyorTürkiye'nin batısında fırtına ve sağanak etkili olurken, doğu bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Erzurum'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Kars ve Van'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.Erzurum ve Kars'ta en düşük sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Van'da ise sıcaklıkların 2 ile 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeYağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İzmir'de en yüksek sıcaklığın 23, Bursa'da 23, Antalya'da 21, Ankara'da 16 ve İstanbul'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.Denizlerde fırtına uyarısı: Dalgalar 3 metreye ulaşacakMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise bazı bölgelerde 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.18 Kasım il il hava durumu tahminleri
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇skenderun körfezi, i̇stanbul, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇skenderun körfezi, i̇stanbul, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den 12 ile kritik uyarı: Saatler belli oldu, fırtına kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Çarşamba günü için 12 ile sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşması, İskenderun Körfezi çevresinde ise kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor. Peki, hangi illerde hava koşulları etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.
MGM, İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği, kuvvetli fırtınanın 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi.
Meteoroloji 12 ili sarı kodla uyardı
Meteoroloji'nin yayımladığı uyarılara göre, 12 ilde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle olumsuz hava koşulları bekleniyor.
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:
Fırtına ve kuvvetli rüzgar:
İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Bilecik.
Gök gürültülü sağanak:
Hatay ve Kahramanmaraş.
Osmaniye:
Sarı kodlu uyarı kapsamındaki iller arasında bulunuyor.
Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
İstanbul'da fırtına ne zaman başlayacak?
İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli fırtınanın özellikle açık alanlarda, deniz ulaşımında ve yüksek yapılarda olumsuzluklara neden olabileceği değerlendiriliyor.
Meteoroloji'nin uyarısına göre, fırtınalı hava 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edebilecek.
Hatay ve İskenderun Körfezi'nde kuvvetli sağanak
Yağışların en etkili olmasının beklendiği bölgelerden biri İskenderun Körfezi çevresi olacak. Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Hatay'da sıcaklıkların 12-20 derece, Adana'da ise 13-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz genelinde aralıklarla görülecek yağışların özellikle İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Türkiye'nin batısında fırtına ve sağanak etkili olurken, doğu bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Erzurum'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Kars ve Van'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Erzurum ve Kars'ta en düşük sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Van'da ise sıcaklıkların 2 ile 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
Yağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İzmir'de en yüksek sıcaklığın 23, Bursa'da 23, Antalya'da 21, Ankara'da 16 ve İstanbul'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.
Denizlerde fırtına uyarısı: Dalgalar 3 metreye ulaşacak
Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise bazı bölgelerde 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nde de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
18 Kasım il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin açıkladığı bazı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
İl
En düşük
En yüksek
Hava durumu
İstanbul
15°C
19°C
Sağanak, fırtına
Ankara
7°C
16°C
Çok bulutlu
İzmir
16°C
23°C
Gök gürültülü sağanak
Bursa
14°C
23°C
Sağanak, fırtına
Antalya
13°C
21°C
Sağanak
Adana
13°C
21°C
Gök gürültülü sağanak
Hatay
12°C
20°C
Yerel kuvvetli sağanak
Samsun
13°C
22°C
Çok bulutlu
Trabzon
12°C
18°C
Çok bulutlu
Erzurum
-1°C
8°C
Karla karışık yağmur, kar
Kars
-1°C
9°C
Karla karışık yağmur
Van
2°C
10°C
Yağmur, yükseklerde kar
Diyarbakır
7°C
16°C
Gök gürültülü sağanak
Şanlıurfa
11°C
18°C
Gök gürültülü sağanak