https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/meteorolojiden-12-ile-kritik-uyari-saatler-belli-oldu-firtina-kapida-1110413024.html

Meteoroloji'den 12 ile kritik uyarı: Saatler belli oldu, fırtına kapıda

Meteoroloji'den 12 ile kritik uyarı: Saatler belli oldu, fırtına kapıda

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Kasım Çarşamba günü için 12 ile sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde rüzgarın saatte 80 kilometreye... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T07:03+0300

2026-11-18T07:03+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇skenderun körfezi

i̇stanbul

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/1a/1109059532_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8f9a23e242690641a8877579c1d09a12.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı hava etkili olacak. Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.MGM, İstanbul, Bursa, Edirne ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara'nın kuzey ve doğusunda rüzgarın saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği, kuvvetli fırtınanın 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi.Meteoroloji 12 ili sarı kodla uyardıMeteoroloji'nin yayımladığı uyarılara göre, 12 ilde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak nedeniyle olumsuz hava koşulları bekleniyor.Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.İstanbul'da fırtına ne zaman başlayacak?İstanbul'da 18 Kasım Çarşamba günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Kentte hava sıcaklığının en düşük 15, en yüksek 19 derece olacağı tahmin ediliyor.Marmara'nın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli fırtınanın özellikle açık alanlarda, deniz ulaşımında ve yüksek yapılarda olumsuzluklara neden olabileceği değerlendiriliyor.Meteoroloji'nin uyarısına göre, fırtınalı hava 19 Kasım Perşembe günü öğle saatlerine kadar devam edebilecek.Hatay ve İskenderun Körfezi'nde kuvvetli sağanakYağışların en etkili olmasının beklendiği bölgelerden biri İskenderun Körfezi çevresi olacak. Meteoroloji, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.Hatay'da sıcaklıkların 12-20 derece, Adana'da ise 13-21 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz genelinde aralıklarla görülecek yağışların özellikle İskenderun Körfezi çevresinde kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağışların görüleceği bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbirli olunması gerekiyor.Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyorTürkiye'nin batısında fırtına ve sağanak etkili olurken, doğu bölgelerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Erzurum'da gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Kars ve Van'da sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.Erzurum ve Kars'ta en düşük sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Van'da ise sıcaklıkların 2 ile 10 derece arasında değişeceği öngörülüyor.Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, bölgenin kıyı kesimlerinde sağanak etkili olacak.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeYağışlı ve rüzgarlı havaya rağmen Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.İzmir'de en yüksek sıcaklığın 23, Bursa'da 23, Antalya'da 21, Ankara'da 16 ve İstanbul'da 19 derece olacağı tahmin ediliyor.İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağmur ve sağanak beklenirken, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.Denizlerde fırtına uyarısı: Dalgalar 3 metreye ulaşacakMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.Marmara'da rüzgarın öğle saatlerinde yer yer 8 kuvvetine ulaşabileceği, dalga yüksekliğinin ise bazı bölgelerde 3 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.18 Kasım il il hava durumu tahminleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/budonun-sabah-saatlerinden-itibaren-12-seferi-iptal-edildi-1110411991.html

türki̇ye

i̇skenderun körfezi

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, i̇skenderun körfezi, i̇stanbul, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu